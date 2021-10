TMO-alumnus Amandine Vits over het winnen van de INretail Award en haar ondernemende plannen

Elk jaar wordt de INretail Award uitgereikt aan de student van TMO Fashion Business School met de beste afstudeerstage. Dit jaar wonnen twee studenten de prijs: Amandine Vits en Robbert Leusink. Vits is de eerste student die de prijs won voor een stage in haar eigen bedrijf. FashionUnited spreekt haar over haar ambitieuze plannen.

Vits won de Award voor haar eigen start-up Ondrboks, een herenondergoedconcept. Ze blonk vooral uit in samenwerken, commercieel inzicht en zakelijke communicatie. De eindscore voor haar afstudeerstageportfolio: een 8,5. Maar inmiddels werkt ze alweer aan haar volgende project: Atelier Amandine. Ze maakt nu kimono’s van overgebleven stoffen van designermerken.

Gefeliciteerd met de INretail Award! Hoe was de uitreiking?

"Het was superleuk. Eerst was er de diploma-uitreiking en daarna kreeg ik de INretail Award toegewezen. Het kwam voor mij best onverwacht, pas een paar weken voor de diploma-uitreiking hoorde ik dat ik had gewonnen, terwijl ik in maart al ben afgestudeerd. Ik dacht daarom dat iemand anders had gewonnen en die allang ingelicht was. Ik wist natuurlijk dat ik een goed cijfer had, maar niet hoe mijn medestudenten het hadden gedaan."

Waarom heb je stage gelopen bij je eigen start-up?

"Het was altijd mijn droom om stage te lopen in het buitenland, maar vanwege corona kon dat niet meer. Ik kom zelf uit België, dus ik ben hier gaan zoeken naar stages. Maar bedrijven wisten niet eens hoe ze met hun eigen personeel om moesten gaan, laat staan dat ze nog ruimte hadden om een stagiaire aan te nemen. Dus toen heb ik in overleg met docenten besloten om me te richten op Ondrboks. Achteraf heb ik daarvan misschien wel meer geleerd dan van een stage bij een bestaand bedrijf."

Wat voor merk is Ondrboks?

"Ondrboks begon als studieproject en ik heb er ook mijn scriptie over geschreven, samen met een vriendin. Ik zag er meteen heel veel potentie in. Het idee is dat mannen vaak strugglen met de pasvorm van een onderbroek en bij Ondrboks kun je die helemaal customizen. Dus: lange pijpjes of korte of liever een shorts model. Je kiest vervolgens gewoon je maat zoals je nu ook doet: small, medium of large. Maar Ondrboks heeft ook een tokmaat, vergelijkbaar met een cupmaat bij bh's. Zo kies je bijvoorbeeld 3 voor als je een iets losser model wil; voor een luie zondag op de bank, of omdat je groter geschapen bent. En 1 zit strakker, voor sporter bijvoorbeeld of voor mannen die kleiner geschapen zijn."

Hoe was het om stage te lopen in je eigen bedrijf?

"Heel leerzaam! De theorie die ik op school had geleerd, kon ik nu in de praktijk omzetten.

Sommige studenten liepen een marketing stage, maar ik deed alles: productie, financiën, social media. Zo ben op zoek gegaan naar een producent voor de onderbroeken. Dat was lastig, want je kon niet op bezoek gaan bij producenten. En veel fabrieken, in Portugal bijvoorbeeld, zijn kleinschalig waardoor ze niet eens een website hebben. In deze omstandigheden leer je wel te roeien met de riemen die je hebt. Gelukkig kon ik mijn begeleiders en coaches van TMO altijd om advies vragen.”

Je bent uiteindelijk toch gestopt met Ondrboks en bent een nieuwe bedrijf gestart: Atelier Amandine. Waarom?

"Ik geloof nog steeds heel sterk in het idee van Ondrboks, maar als vrouw een herenondergoedmerk opzetten is toch lastig. Ik kan alles onderzoeken, maar een man wéét heel veel gewoon. Er waren ook veel investeringen nodig, dus ik besloot een andere weg in te gaan.

Ik ben met Atelier Amandine gestart omdat ik een enorm zwak heb voor kimono's. De eerste items maakte ik gewoon voor mezelf. Ik werd aangesproken op straat, door mensen die enthousiast waren en wilden weten waar ik de kimono had gekocht. Zo groeide het uit tot een merk.

De kimono's maak ik van overschotten van stoffen van high-end designers zoals Dries van Noten. Ik zag hoeveel mooie stoffen worden weggegooid, zo zonde! Op TMO hebben we veel geleerd over duurzaamheid, daarom vind ik het belangrijk om duurzaamheid en fashion te combineren."

Wat zijn je plannen met Atelier Amandine? Je hebt al een paar verkooppunten in België.

"Ja, dat klopt en ik verkoop de kimono's via mijn eigen webshop. Mijn grootste uitdaging is nu de verkoopprijs. Die ligt rond de 500 euro, maar veel consumenten vinden dat te duur. Vooral mensen van mijn leeftijd, twintigers, kunnen dat niet zomaar betalen. Toch moet ik het er wel voor vragen, want de stoffen zijn duur en alles wordt lokaal geproduceerd; in België in de beste ateliers. Ik wil niet inboeten op de stoffen of afwerking, dus ik weet nog niet hoe ik dat ga oplossen."

Heb je altijd ondernemer willen worden?

"Nou, ik begin binnenkort met een baan in loondienst. Ik word vertegenwoordiger voor een herenmerk, dus ik ga verkopen aan bestaande winkels en nieuwe retailers zoeken. Ook mag ik me gaan bezighouden met de b2b kant van het bedrijf. Het merk maakt bijvoorbeeld hemden voor het openbaar vervoer.

Met die baan kan ik dan ook weer investeringen voor Atelier Amandine bekostigen. Ik blijf het ernaast doen, in de weekenden en avonden. Niet meer alleen, maar samen met mijn moeder. Zij is ontwerper, dus ze heeft een grote meerwaarde voor het merk."