TMO-alumnus Naomi Raaijmakers over het winnen van de INretail Award: "Mijn plan voor huur-juwelen wordt echt uitgevoerd"

Elk jaar wordt de INretail Award uitgereikt aan de student van TMO Fashion Business School met de beste afstudeerstage. Naomi Raaijmakers won de prijs dit jaar voor haar plan om juwelen van LOTT.gioielli uit te gaan lenen aan consumenten. "Het is een mooie manier om te verduurzamen."

Naomi Raaijmakers kreeg een 9 voor haar scriptie. Ze wint een inspiratiereis naar een buitenlandse stad. FashionUnited spreekt haar over het winnen van de prijs, haar onderzoek en toekomstplannen.

Gefeliciteerd met de INretail Award! Had je verwacht dat je de prijs had gewonnen?

"Nee, het was echt een verrassing! De prijs gaat naar de student die het hoogste cijfer had op zijn of haar scriptie. Ik wist natuurlijk wel dat ik een negen had. Dus ik had een klein beetje een vermoeden, maar ik was alsnog heel overweldigd toen mijn naam werd omgeroepen tijdens de diploma-uitreiking. Ik ben natuurlijk heel blij dat het onderzoek zo goed is ontvangen door iedereen en dat er daadwerkelijk wat mee gebeurt."

Hoe kwam je op het idee voor je onderzoek?

"In de eerste weken van mijn stage maakte ik een company scan om de uitdagingen van het bedrijf in kaart te brengen. Bij LOTT.gioielli zijn ze al jaren bezig met duurzaamheid. Dit jaar wilden ze een nieuw duurzaam model toevoegen, om zo nog meer mensen kennis te laten maken met de producten en het merk. Zo kwam ik op het idee voor het onderzoek. Ze verkopen namelijk een paar extravagante modellen. Heel groot, mooi en kleurrijk en daardoor ideaal voor speciale gelegenheden. Daarom dacht ik: kunnen mensen die oorbellen niet beter huren dan kopen?"

Hoe heb je het onderzoek aangepakt?

"Ik heb interviews gehouden met experts op het gebied van hoe het product in elkaar zit. De kwaliteit van de oorbellen is goed en dat moet ook wel, want meerdere mensen gaan het gebruiken en dan mag het niet beschadigen of kapotgaan. Ik heb ook de financiële afdeling gesproken: is het rendabel? En met de customer service heb ik gesproken of er behoefte zou zijn vanuit consumenten. Ook heb ik een test uitgevoerd met twee paar oorbellen. Dat was belangrijk, omdat je dan weet hoe mensen omgaan met de sieraden en hoe ze gereinigd kunnen worden."

Waren ze bij LOTT meteen enthousiast over je idee?

"Eigenlijk wel! Door ze al eerder veel stappen hadden gemaakt op het gebied van duurzaamheid werd het namelijk steeds uitdagender om nieuwe duurzaamheidsdoelen te stellen. Maar dit idee was uniek en sprong eruit. Voor kleding is het al normaal dat je items kunt huren, voor sieraden is dat nog niet zo gebruikelijk."

Waarom heb je zo'n hoog cijfer gekregen, denk je?

"De docenten zeiden dat mijn onderzoek heel goed was onderbouwd. Ik heb alles grondig uitgezocht en had goede bronnen. Ik heb ook een jaaroverzicht gemaakt met alle kosten, waardoor dit plan meteen heel concreet gebruikt kan worden."

Waarom zouden consumenten de oorbellen willen huren?

"Naast duurzaamsheidsoverwegingen, vanwege de prijs. De oorbellen kosten nu rond de 125 euro. Als je nog twijfelt of het merk bij je past, is het fijn om eerst een setje te kunnen lenen als kennismaking. Uit het onderzoek bleek dat consumenten zelf nog niet op het idee waren gekomen, maar dat ze het wel een uitkomst vinden voor bruiloften of gala's."

Wat leuk dat LOTT nu overweegt om dit plan echt te gaan uitrollen

"Ja hè, dat is echt geweldig natuurlijk. Het is voor LOTT een mooie manier om de klant bewust te maken van duurzaamheid. Mijn suggestie is om te starten met de extravagante oorbellen uit de collecties van de afgelopen jaren. Dat zijn vaak de wat grotere, fellere modellen, in opvallende kleuren. Consumenten kopen die wat minder snel, maar die zijn juist ideaal voor speciale gelegenheden. En dit is voor LOTT ook weer een slimme en duurzame manier om met de restvoorraad om te gaan."

Wat zijn nu jouw plannen?

"Ik werk nog parttime bij LOTT op de salesafdeling en help mee met marketingprojecten. Ik twijfel nog om een master te gaan doen in communicatie. Misschien per september of juist in februari, dan kan ik nog even geld sparen daarvoor. Ik wil me in ieder geval graag verder ontwikkelen op het gebeid van marketing en sales."