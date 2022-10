TMO|Detex directeur-bestuurder Yvonne Kanters: "Ik wil toekomstbehendig opleiden"

Yvonne Kanters is alweer ruim 1,5 jaar directeur-bestuurder van TMO Fashion Business School/Detex. Met de jaaropening van het studiejaar 22/23 nog vers in het geheugen, is het tijd voor een nadere kennismaking. FashionUnited sprak haar over haar ambitieuze plannen op het gebied van onder andere duurzaamheid en internationalisering, het contact met het werkveld en de toekomst van TMO/Detex.

Je bent alweer een tijdje directeur bij TMO/Detex. Hoe gaat

het? “Het gaat goed, ik heb het erg naar mijn zin hier. Dat is natuurlijk altijd even afwachten. Ik ben al dik twintig jaar actief in het onderwijs en dan vooral in het publieke economisch domein maar privaat onderwijs en fashion waren nieuw voor me. Nu corona gelukkig achter ons lijkt – dat hopen we althans – kan ik vaker naar buiten, de branche leren kennen.”

Wat viel je het meest op bij TMO/Detex?

"Het eerste dat me opviel, was de enorme potentie in deze organisatie. En de passie waarmee de collega’s hun werk doen. Verder vielen me duurzaamheid en internationalisering op. Als je een fashion business school bent en de focus op duurzaamheid ligt dan zouden we bijvoorbeeld ook door een externe partij moeten worden beoordeeld op hoe duurzaam we zelf zijn en daar eventueel een keurmerk voor moeten krijgen. Als je hier je ambitie over uitspreekt, moet je er ook mee aan de slag."

Daarnaast kom ik uit een internationaal netwerk en dit is de eerste keer dat ik geen internationale school leidt. Dat was ook een van mijn vragen toen ik hier op gesprek kwam; TMO en Detex vallen onder de European Fashion Business School maar hoe komt dat tot uiting? Engels is niet de voertaal op school en we hebben ook geen internationale studenten (buiten een aantal studenten uit België en de Nederlandse Antillen, red.). Ook studenten en docenten geven aan dat ze dit aspect missen. Het betekent niet alleen in het Engels lesgeven, maar ook dat je het lesprogramma internationaliseert. Dat je met internationale toonaangevende partners uit het werkveld en scholen gaat samenwerken. En dat studenten bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om een semester in het buitenland te studeren en wij internationale studenten ontvangen. In een internationale leeromgeving leer je ontzettend veel. Onze studenten gaan voornamelijk de fashion in, dus of je in Nederland blijft en voor een internationale keten werkt of naar het buitenland gaat, het gaat je helpen."

Tijdens de jaaropening van TMO/Detex in september werd jullie

ambitie op originele wijze gepresenteerd. Kun je hier wat meer over vertellen? “Vrij snel na mijn komst zijn we met alle collega’s gesprekken gaan voeren over de volgende fase van TMO en Detex. We hebben dit gedaan met het werkveld, docenten en medewerkers, studenten en alumni. De coronacrisis heeft naast ellende namelijk ook interessante dingen gebracht. We hebben veel contact gehouden met bijvoorbeeld retailers over de manier hoe zij nu werken, wat ze allemaal tegenkomen in het werkveld en waar onze studenten voor opgeleid moeten worden. We hebben onderzocht wat we moeten behouden en waarvoor we ruimte gaan maken in ons programma. Uiteindelijk zijn we op vijf thema's het gesprek met elkaar aangegaan: ondernemen, digitalisering, duurzaamheid, internationalisering en personal development. We hebben namelijk gemerkt dat elke student baat heeft bij ondernemende vaardigheden. Je moet ondernemend zijn in een organisatie, risico's kunnen inschatten, kansen zien en durven te acteren. Persoonlijke en professionele ontwikkeling is bijvoorbeeld iets waar we nog verder op willen ingaan. Vraagt de sector om een generalist of vraagt de sector ook om een specialist? En als er specialisten worden gevraagd op welk vlak is dat dan? Dat is iets dat we met het werkveld gaan bepalen. Ik denk dat we met ons onderwijs de flexibilisering op moeten zoeken. Hoe gaan we daar onze weg in vinden en hoe doen anderen dat? En hoe kunnen we daarin samenwerken? Daar willen we nu echt meters in gaan maken."

Waarom is het voor TMO|Detex belangrijk om samen te werken

met het werkveld? "We zijn een beroepsopleiding, we leiden op voor het werkveld. Ik ben erg geïnteresseerd in marktkansen. Wat worden de scholingsvraagstukken? Wat worden de rollen van de toekomst? Waar heeft de mode-industrie behoefte aan? Ik wil arbeidsmarktrelevant en zoals ik dat noem ‘toekomstbehendig’ opleiden. Onze studenten die over 3,5 jaar gaan afstuderen, wat moeten zij meenemen in hun stage en hun toekomstige job? Welke rollen en functies verdwijnen en wat komt daarvoor in de plaats? Dat zijn we aan het onderzoeken, en daarom is het belangrijk samen te werken met zoveel mogelijk partners uit het werkveld. Die relevantie voor het werkveld is ons belangrijkste bestaansrecht als school en tegelijkertijd onze grootste uitdaging. . Daarnaast loof ik in een leven lang ontwikkelen. Professionals uit het werkveld, bedrijven, alumni moeten onze trainingstak Detex weten te vinden als het gaat om verdere professionalisering, bij- of herscholing. Denk daarbij aan bijvoorbeeld trainingen op het gebied van duurzaamheid."

TMO is vorige week voor de 8e keer op rij uitgeroepen tot TOP-

opleiding en heeft de kwaliteitszegel 'Uitmuntend in eigen vakgebied' ontvangen. Waarom denk je dat TMO zo hoog scoort? "Dat heeft meerdere redenen denk ik. De kleinschaligheid wordt bijvoorbeeld enorm gewaardeerd. We kennen onze studenten en je bent hier geen nummer. Daarnaast worden de docenten uit het werkveld erg gewaardeerd door studenten. En ook hier weer natuurlijk onze arbeidsrelevantie; studenten hebben snel een baan in de sector. Ondanks deze waardering moet je echter wel blijven innoveren, je moet niet achterover gaan leunen."