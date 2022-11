TNO: Plastic uit onder andere textiel veroorzaken meer microplastics vervuiling

Uit een nieuw rapport van onderzoeksinstituut TNO blijkt dat in Nederland 291 kiloton (291 miljoen kilo) microplastics op de grond, in de bodem en in het water zitten. Volgens TNO zijn autobanden, verpakkingen, landbouwfolie en textiel de grootste bronnen van microplastics in Nederland.

Voor textiel geldt dat microplastics ontstaan door slijtage tijdens gebruik, zo is te lezen in het rapport. De microplastics uit textiel komen in de lucht terecht of in het riool. Textiel is de vierde grootste vervuiler in Nederland. Autobanden, verpakkingen en landbouwfolie vervullen de top drie.

TNO deed onderzoek naar de materiaalkeuze voor textiel en verpakkingen. In het rapport is te lezen dat de materiaalkeuze van groot belang is om microplastics te reduceren. TNO stelt dat de vorming van microplastics uit textiel en verpakkingen verminderd kan worden door het gebruik van een polymeertype met een lagere MPI (MicroPlastics Index) te gebruiken dat dezelfde eigenschappen aan het product geeft. “Verbetering van het product in de ontwerpfase is essentieel om het vrijkomen van microplastics tijdens gebruik te reduceren”, meldt TNO in het rapport.

Microplastics zijn deeltjes kleiner dan vijf millimeter en van diverse chemische samenstelling, zo is te lezen op de website van TNO. De meeste microplastics zijn de deeltjes ontstaan door slijtage en veroudering van grote plastic producten. Microplastics worden nauwelijks afgebroken en worden in toenemende mate in het milieu, dier en mens gevonden.