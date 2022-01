Toe Aan Wat Vrolijkheid? Bekijk Hier SNURK’s Nieuwe Kids Wear FW 2022

Het duurzame loungewear merk SNURK presenteert de nieuwe herfst-winter collectie die weer barst van de grappige en originele fotoprints. Van roze origami olifantjes tot cavia’s en een Memphis- art print gemaakt van Italiaanse pasta. Precies de vrolijkheid waar we behoefte aan hebben in deze donkere maanden.

Beeld: SNURK

De SNURK Horizontal Wear kids collectie bestaat uit kindertruien, broeken, leggings, hoodies, onesies, jurkjes en baby jumpsuits. Super comfortabele kleding om dag en/of nacht te dragen en gemaakt van zachte biologische katoen uit Portugal, die bovendien GOTS gecertificeerd is. De collectie is verkrijgbaar online en in meer dan 130 winkels in binnen- en buitenland. Waaronder conceptstores, kinderwinkels, lingerie boetieks en warenhuizen zoals de Bijenkorf.

Beeld: SNURK

De Horizontal Wear collectie van SNURK beperkt zich trouwens niet alleen tot baby’s en kinderen. Deze is ook verkrijgbaar voor dames en heren. En wist je dat SNURK van oorsprong een beddengoed merk is en dit jaar alweer zijn 15e verjaardag viert? De nieuwe collectie FW 2022 is nu te pre-orderen en zal worden uitgeleverd in augustus 2022. Mail voor meer info met sales@snurk.nl of kijk op snurk.nl .

Beeld: SNURK