Tom Eerebout maakt capsulecollectie voor Komono

De Vlaamse stylist en fashion consultant Tom Eerebout heeft samen met zijn creatieve partner Sandra Amador een capsulecollectie ontworpen voor het Belgische brillenmerk Komono. Er komen twee 'drops' aan. Het eerste zonnebrillenmodel 'M' is vanaf 16 september te koop, zo meldt Komono in een persbericht.

Lady Gaga werd eerder deze maand met de cat-eye bril van Eerebout gespot in New York. Dat is allesbehalve toeval: Eerebout bedenkt al meer dan tien jaar de meeste looks van Gaga.

Twee jaar geleden werden Eerebout en zijn collega Amador door The Hollywoord reporter uitgeroepen tot meest invloedrijke stylingduo in Hollywood.

De retailprijs van de cat-eye zonnebril die in drie uitvoeringen verkrijgbaar is, bedraagt 139 euro. De bril is te koop bij Komono winkels en online, en via geselecteerde retailers.

Komono brengt regelmatig capsulecollecties uit. Zo gingen Daily Paper, Eat Dust en vier masterstudenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Eerebout voor.

Foto: Lady Gaga met een zonnebril van Eerebout. Beeld via Komono.