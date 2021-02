Tom Ford zegt dat het oude modesysteem effectief was, en zal terugkeren

“Het modesysteem wordt voortgedreven door de consument”, zei Tom Ford tegen Vanessa Friedman van de New York Times op Instagram Live, enkele dagen voor zijn NYFW-show. Hij betwijfelt of het haalbaar is dat ontwerpers zouden kunnen afzien van pre-collecties en nog maar twee collecties per jaar zouden kunnen maken. “We hebben de consument getraind om te denken dat er elke paar maanden iets nieuws is.”

Maar verantwoorde mode is wel belangrijk voor hem, zowel als ontwerper en als voorzitter van de Council of Fashion Designers of America (CFDA). Ford, die een paar jaar geleden veganist is geworden, prijst Stella McCartney, zijn voormalige Gucci compagnon, voor haar vroege en blijvende inzet voor duurzaamheid. Hij ziet tijdloosheid en kwaliteit als belangrijke facetten van duurzaamheid. “Mijn kleding en wat ik ontwerp zijn niet bedoeld om weggegooid te worden,” zei hij. “Toen ik Gucci en YSL verliet, moest ik mijn archieven achterlaten.” Daarna heeft hij de stukken tegen aanzienlijke prijs teruggekocht.

Live modeshows kunnen niet vervangen worden

Staand in zijn lege atelier in LA, omringd door naaimachines, zegt hij dat er geen vervanging bestaat voor de fysieke modeshow. “Mode draait om het Instagrammable moment, en daarvoor heb je een samenkomst van mensen en beroemdheden nodig. Live shows volgens een schema zijn heel effectief.” Hij is ook van mening dat trends ontstaan door de interactie tussen de aanwezigen terwijl ze van de ene show naar de volgende gaan. “Ik hoop dat fysieke modeshows terugkeren,” zei hij, eraan toevoegend dat september er veelbelovend uitziet. Hij mist de ‘spanning” die niet digitaal kan worden vastgelegd. “Het is als de live ervaring van een toneelstuk.”

Ford, die al 35 jaar ontwerpt, bekende dat hij er nog steeds gek op is. Maar nu het huidige modeweekmodel neerkomt op het uploaden van shows of lookbooks, heeft Ford zich, net als de rest van ons, moeten verdiepen in nieuwe communicatiemethoden. Dit was zijn allereerste Instagram Live, maar hij redde zich aardig. Zo kan hij een schoen die in zijn Italiaanse fabriek voor de camera wordt gehouden via Zoom bekijken, de correcties via pdf inspecteren, maar worstelt hij met de grotere uitdaging van het samenstellen van looks voor een presentatie. Hij heeft het voor zichzelf altijd goed gevonden om nog tot op de dag van de show te spelen met de collectie.”Als je twee dagen voor de show een goed idee bedenkt, moet je het gebruiken. Je kunt niet wachten tot het volgende seizoen. Volgend seizoen wil je het niet meer.”

Maar ondanks zijn passie, heeft zijn creativiteit geleden tijdens de pandemie, en vervalt ook hij in het eindeloos kijken naar de televisie. “Iedereen heeft een zeker gevoel van depressie gevoeld,” geeft hij toe. “Het is moeilijk geweest om je creatief te voelen met al die onrust.”

Black Lives Matter-beweging heeft de mode-industrie veranderd

Ondanks het moeilijke jaar zijn er een paar positieve punten naar voren gekomen die zullen blijven, zegt Ford. Modeprofessionals hoeven lang niet meer zo veel te reizen als ze dachten. Het is een kostenbesparende en planeetbeschermende verandering. In zijn rol bij de CFDA, die deze maand het ‘State of Diversity, Equity and Inclusion in Fashion Report’ uitbracht, ziet Ford uit de eerste hand hoe de Black Lives Matter-beweging de industrie ingrijpend heeft beïnvloed, en hij ziet daar geen terugkeer naar oude gewoontes. Hij heeft stappen ondernomen om het bestuur opnieuw in evenwicht te brengen met aandacht voor de vertegenwoordiging van zowel raciale- als genderdiversiteit, en de CFDA fungeert nu als een soort talentenbureau voor merken die op zoek zijn naar voorheen ondervertegenwoordigd talent. “We moeten er bovenop blijven zitten,” zei hij. “Mode heeft zoveel van de zwarte cultuur overgenomen. We hebben in veel opzichten veel te danken aan de zwarte gemeenschap.”

Beeld: CFDA.com

Modejournalist Jackie Mallon is ook docent en auteur van Silk for the Feed Dogs, een roman die zich afspeelt in de internationale mode-industrie.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.COM, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.