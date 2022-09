Tommy Hilfiger integreerde digitaal en fysiek tijdens New York Fashion Week-show

Het Amerikaanse modemerk Tommy Hilfiger mengde digitale en fysieke werelden tijdens de show van de herfst-wintercollectie 2022, die zondag plaatsvond als onderdeel van New York Fashion Week. De set van de fysieke show bevatte digitale elementen als augmented reality, en de show werd online live uitgezonden op gameplatform Roblox, zo staat in een persbericht beschreven. De show was een van de eerste modeshows sinds het aflopen van de coronamaatregelen in de meeste landen waarbij digitaal en fysiek zo sterk werden geïntegreerd.

Publiek dat online naar de show keek kon zowel een livestream van de fysieke show zien als een digitale variant ervan, in het New York-gamelandschap van Roblox. Op de fysieke catwalk liepen modellen als Winnie Harlow, Parker van Noord en Paloma Elsesser, aan de virtuele variant deden de game-avatars Janky, Guggimon en Dayzee mee.

Op de fysieke set van de show in New York, die was geïnspireerd door de studio van kunstenaar Andy Warhol in de stad, werd op schermen het New York-landschap van Roblox getoond. Tijdens de show konden gasten een NFT van Tommy Hilfiger naar hun telefoon gestuurd krijgen. Na afloop van de show waren de fysieke kledingstukken die in de show te zien waren geweest direct te koop. Gelijktijdig werden er via Roblox digitale Hilfiger-producten gelanceerd.

Tommy Hilfiger is bijzonder actief op het gebied van digitalisering - op verschillende fronten. Nog voor het uitbreken van de pandemie liet het bedrijf weten de technologie op het gebied van 3D-design verder te gaan opschalen en ook de retail verder te willen gaan digitaliseren. Destijds experimenteerde het bedrijf ook al met avatars. In maart dit jaar toonde Tommy Hilfiger de voorjaarscollectie tijdens Metaverse Fashion Week en lanceerde het een digitaal retailplatform waar consumenten NFT’s voor hun avatars kunnen kopen, en ook was een vertegenwoordiger van het merk aanwezig op het Meta Festival.