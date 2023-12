Tommy Hilfiger lanceert 'FashionVerse', een mobiele 3D luxe mode-game met AI

Er wordt in 2024 een nieuw spel geboren: FashionVerse. De onlinestylinggame die Tommy Hilfiger via zijn investeringsbedrijf Hilfiger Ventures binnenkort lanceert, is volgens de website van het spel de eerste mobiele mode-game gemaakt met generatieve AI. De visuals zullen volgens het mode-icoon nog beter zijn dan elk ander spel dat je momenteel kunt spelen op de mobiel.

"Gezien het feit dat veel mensen zich met mode bezighouden via hun telefoon, dacht ik dat er een manier moest zijn om iedereen samen te brengen in één ruimte en een meer meeslepende ervaring te bieden," zegt Hilfiger tegen Vogue Business. "Door samen te werken met Tilting Point en Brandible (spelontwikkelaars, red.) geloof ik echt dat deze samenwerking op FashionVerse een spannende mijlpaal is in de convergentie van mode en gaming," vult hij aan.

Vogue Business bericht dat modeconsumenten ontevreden zijn met het uiterlijk van modespellen op dit moment. Hilfiger gaat aan de haal met deze informatie, en is van plan met zijn game de wensen op het gebied van uiterlijk te vervullen. FashionVerse wordt volgens de spelontwikkelaars de eerste mobiele mode-game die gebruikmaakt van generatieve AI. Verwacht dus: levensechte avatars, driedimensionale outfits en exclusieve betaalde extra’s waarmee je “echte mode" - maar dan online - kunt kopen.

Maar naast visuele elementen gaat het mode-icoon ook wedstrijden in de app-game implementeren. "Mensen die mobiele spelletjes spelen, zijn meestal niet zo geïnteresseerd in de beelden maar meer geïnteresseerd in de competitie," merkt hij op. Verwacht op FashionVerse ook wedstrijden met andere gebruikers waarmee je, als je wint, beloningen krijgt en nog meer online mode kunt kopen.

De mobiele game wordt op 31 januari 2024 verwacht, volgens de App Store van Apple. Het spel wordt niet alleen gelanceerd in Google Play en de App Store, maar ook in de Netflix-app, zodat het direct beschikbaar is voor de meer dan 247 miljoen leden van Netflix.