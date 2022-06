Tommy Hilfiger lanceert kledinglijn voor honden

Tommy Hilfiger gaat een kledinglijn speciaal voor honden uitbrengen, zo vermeldt het merk in een persbericht. In januari 2023 zal de lijn onder de naam ‘Tommy Hilfiger Pets’ gelanceerd worden.

Voor de collectie worden typerende Tommy Hilfiger ontwerpen geherinterpreteerd voor honden. Zo kunnen eigenaren hun huisdieren gaan kleden in drie verschillende stijlen van een Tommy Hilfiger regenjas, hoodies met het Tommy Hilfiger logo en de typische gestreepte Tommy Hilfiger truien. Ook zullen er accessoires uitgebracht worden, waaronder bijvoorbeeld bandana’s en hondenriemen.

De lancering wordt georganiseerd in samenwerking Kanine, de licentiepartner voor het initiatief. Kanine is gespecialiseerd in de ontwikkeling van producten voor huisdieren en zal het ontwerp, de productie en de distributie van de collectie ondersteunen.

Tommy Hilfiger kan hiermee toegevoegd worden aan een groeiende lijst aan merken die mode voor dieren ontwierp. Zo gingen onder andere Diesel, Moncler en Moschino hen al voor.