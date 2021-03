Diesel’s eerste dierencollectie is een feit

Het Italiaanse merk Diesel lanceert zijn eerste collectie voor honden. De Diesel Doggies-collectie bestaat uit spijkerjassen, jassen en gebreide mini-truien, zo staat in het persbericht.

De collectie bevat items in de maten: S, SS en 3S. De maten refereren naar een hondenras. Zo is maat S geschikt voor een Shih tzu; SS voor een Toy poedel-terrier en 3S voor een Chihuahua-maltezer. Daarnaast is er gedacht aan de Teckels. Hiervoor bracht Diesel een langere versie uit van de S en SS-maten.

De prijzen van de Diesel Doggies-collectie liggen tussen de 150 en 80 dollar. Het duurste item is de spijkerjas met punkborduursel. Gevolgd door een jasjes met vlammotieven en een trui met camouflagepatroon (130 dollar). Het goedkoopste item is de sweater met een Brace Wolf-ontwerp, meldt het persbericht.

De dierencollectie is wereldwijd verkrijgbaar via de webshop. In Japan, Italië, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is de collectie ook verkrijgbaar in geselecteerde Diesel-winkels.

Diesel voegt zich met deze collectie toe aan een groeiende lijst merken die experimenteert met dierenmode. Zo staan Moncler en Moschino op de lijst, maar ook retailers als H&M, River Island en Primark.