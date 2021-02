Kijken: Diesel start met nieuwe concept pop-up store in Nederland

Diesel zal het eerste nieuwe pop-up store concept starten op twee locaties, Amsterdam en Washington D.C. Dat meldt het merk in een persbericht. Het zullen de eerste winkels zijn naar de visie van Glenn Martens, die in oktober werd aangesteld als creatief directeur van Diesel. De locatie in Amsterdam is gevestigd op de P.C. Hooftstraat.

Volgens het persbericht zullen de bezoekers van de winkel ontvangen worden in het Diesel “For Successful Living” ethos. Met grensverleggende retail, waarbij een unieke sfeer samen wordt gebracht met de shopervaring. In het interieur komt veelvuldig het rood van het rode label van Diesel terug. De pop-up stores zullen een selectie van seizoensproducten voor zowel mannen als dames verkopen uit de SS21 en Pre-Fall 2021 collectie. De winkels zijn vandaag geopend, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Bekijk hieronder de eerste beelden.

Beelden: Diesel