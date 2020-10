Belgische Glenn Martens nieuwe creatief directeur van Diesel

Glenn Martens, de oprichter en creatief directeur van het Belgische Y/Project, is de nieuwe creatief directeur van Diesel. Dit meldt het bedrijf in een persbericht. Martens zal de functie per direct op zich nemen.

De ontwerper en Diesel zijn echter geen vreemden van elkaar. In 2018 ontwierp Martens al een collectie voor het Red Tag Project van Diesel. Destijds prees Diesel-oprichter Renzo Rosso Martens voor zijn ‘typische praktische, doch surrealistische, Margiela-achtige stijl’. “Hij is jong en modern en weet wereldwijd goed opgeleide consumenten aan te spreken,” aldus Rosso destijds in het persbericht over de collectie.

Diesel benoemt Y/Project’s Glenn Martens tot creatief directeur

Martens is de eerste creatief directeur voor Diesel in de 42-jarige historie van het merk, zo vertelt Renzo Rosso tegen WWD. “Ik weet dat hij Diesel en de iconische lifestyle mee kan nemen naar de toekomst. Na al deze jaren ben ik blij om het merk over te dragen aan iemand waarvan ik weet dat hij het voort zal zetten met nieuwe energie en een frisse blik,” aldus Rosso. Martens meldt tegen WWD dat hij vereerd is om zich aan te sluiten bij Diesel. De ontwerper zal naast zijn werkzaamheden voor het Italiaanse merk ook zijn eigen merk Y/Project voort blijven zetten.

Glenn Martens is de afgelopen jaren al meerdere keren in de prijzen gevallen. Zo won hij met het merk Y/Project de Andam Award in 2017 én 2020. Ook sleepte hij in 2018 een Belgian Fashion Award in de wacht als ‘Designer of the Year.