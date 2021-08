Toni Pons lente/zomer ’22

Toni Pons komt met nieuwe modellen, maar met behoud van de herkenbare merkelementen. De authentieke espadrillezool vormt vanzelfsprekend weer de basis, maar komt in meerdere kleuren terug. Naast de zolen in natuurlijke jute kleur, zijn zolen dit seizoen ton sur ton met de uppers.

Rustige kleuren, speelse structuren

Het kleurenpalet voor het bovenwerk laat zich karakteriseren door rustige en frisse kleuren. Van tijdloos zwart tot veel pastel- en camel tinten. Het zijn effen kleuren die de boventoon voeren, met hier en daar een fleurige print of subtiel patroon dat eruit springt. Glitters en glimmers zijn naar de achtergrond verheven. Het is juist het fysieke aspect die met speelse structuren voor vreugde zorgt. Spelen met bandjes en linten, gehaakte uppers en materialen voorzien van grovere texturen of onafgewerkte randen. Echter ook de zachte en gladde oppervlakten blijven een belangrijk deel uitmaken van de collectie.

Wat betreft de materialen is het een mix van premium leer en suède en verschillende textielsoorten die in toenemende mate de vegan-stijlen vertegenwoordigen, evenals het bijzonder sterke en natuurlijke raffia. Voor elk model geldt de onmiskenbare zomerlook en luchtig draagcomfort.

Speciaal voor de Nederlandse markt komt Toni Pons met model Tilda-A. Het is een vernieuwd model gebaseerd op de bestseller Tremp en heeft een iets slankere neus.

Van werkschoen naar fashion item

Toni Pons is net na de oorlog opgericht in Catalonië, waar espadrilles werden gedragen als werkschoenen op het platteland. Ze zijn inmiddels uitgeroeid tot een casual zomerschoenen met een onmiskenbare Mediterrane uitstraling. Een absolute musthave voor in de zomergarderobe. Tijdloze schoenen die goed te combineren zijn met tal van outfits, van luchtig en casual met de Origens collectie tot ‘summer chic’ met de Essencial en Premium collectie. Voor heren is er de casual Toni collectie met platte instappers en veterschoenen.

