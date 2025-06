Top 3 badmode stijlen voor de zomer: zelfvertrouwen en kleur

Toen BARTS in 2018 de badmodewereld betrad, voelde deze stap als een natuurlijke uitbreiding van het merk-DNA. Geworteld in de levendige strandcultuur en met een flair voor functioneel plezier, werd de collectie gebouwd rond één zonnig principe: badkleding moet je net zo goed laten voelen als je eruitziet. Vandaag de dag is de badmodelijn uitgegroeid tot een echte zomeressential, barstensvol prints, kleuraccenten en silhouetten die elk lichaam flatteren.

Het draait niet alleen om zonneschijn en bikini's. De badmodecategorie is een essentieel onderdeel geworden van de jaarronde strategie van BARTS. Door het aanbod uit te breiden naar de warmere seizoenen heeft het merk de relaties met retailers versterkt en een soepeler verkoopcyclus gecreëerd. Met meer dan 1.200 verkooppunten alleen al voor de zomer laat het label zien dat een sterke seizoensgebonden uitbreiding een slimme zet kan zijn.

FashionUnited sprak met het BARTS-designteam om de ideeën en inspiraties achter hun nieuwste badmodecollectie te ontrafelen. Het resultaat? Een kijkje achter de schermen naar opvallende stijlen en slimme strategieën die waarde toevoegen voor zowel consumenten als retailers. Hier zijn de drie top stijlen die in 2025 hoge ogen gooien.

1. Nieuw plunge shaping badpak

Deze one-piece wonder combineert het beste van twee werelden: zelfvertrouwen en comfort. De nieuw geïntroduceerde plunge-versie van BARTS' geliefde shaping badpak heeft een diepe halslijn, high-cut pijpen en een subtiel cheeky achterkant, terwijl het tegelijkertijd de shaping power en veilige pasvorm biedt waar het merk om bekend staat. Ideaal om te loungen aan het zwembad of te stylen onder een linnen overhemd voor zomerse cocktails. Een item ontworpen om de drager zich sexy en ondersteund te laten voelen.

Credits: BARTS

2. Sporttop met hoge ondersteuning

Het valt niet te ontkennen: de gym-to-swim trend is sterk, en BARTS speelt hier perfect op in. Deze nieuwe sporttop met hoge ondersteuning brengt sportieve energie naar het strand en biedt een pasvorm die aanvoelt als je favoriete sportbeha (maar dan veel leuker). Ontworpen voor beweging en zelfvertrouwen, is het perfect voor beachvolleybal, suppen of de ijscokar achterna zitten. Combineer het met een bijpassende bottom of draag het onder een zwierige blouse na het zwemmen.

Credits: BARTS

3. Cheeky bikinibroekje met hoge taille

Klassiek met een twist, dit vernieuwde bikinibroekje met hoge taille voegt wat flirt toe aan de pasvorm. Het is flatteus voor de buik, verlengt de benen en biedt een iets cheekyere snit aan de achterkant, wat zorgt voor de perfecte balans tussen retro glamour en moderne durf. Het is body positive, gedurfd en ongetwijfeld een bestseller.

Credits: BARTS

B2B bonus: Waarom retailers kiezen voor BARTS badmode

Naast het product zelf weet BARTS hoe ze retailers tevreden kunnen stellen. De B2B-aanpak benadrukt flexibiliteit en samenwerking, met pre-order opties naast snelle leveringen tijdens het seizoen, zodat inkopers zich kunnen aanpassen aan de realtime vraag. Retailers profiteren ook van doordachte verpakkingen en een duidelijke productsegmentatie, waardoor merchandising net zo makkelijk wordt als een stranddag.

De collecties zijn ontworpen om goed te presteren op de winkelvloer. Met makkelijk te presenteren kleurthema's en modulaire combinaties van tops en broekjes, nodigt het assortiment uit tot cross-selling en stimuleert het impulsaankopen. Of je klant nu naar de Rivièra gaat of naar het lokale zwembad, er is een BARTS-item voor iedereen.

Credits: BARTS

Altijd zomerklaar

Met badmode, nu een stevig gevestigde pijler van het merk, bewijst BARTS dat het meer kan dan hoofden warm houden. Het kan ze ook doen draaien. Elke collectie blijft trouw aan hun formule: comfort, kwaliteit, kleur en die kenmerkende touch van cheeky charme. Van shaping badpakken tot sportieve sets, het merk nodigt iedereen uit om met zelfvertrouwen en een grote, zonverlichte glimlach in het seizoen te duiken.