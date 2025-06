Top 5 menswear trends voor SS26: In gesprek met het designteam van No Excess

De lente/zomer van 2026 belooft een seizoen te worden waarin comfort, kleur en karakter samenkomen. De moderne man kiest voor kleding die zowel stijlvol als functioneel is, met een relaxed silhouet en oog voor detail. Het designteam van No Excess, Joost, Edwin, Michelle, Janneke en Roel delen hun inzichten, over de belangrijkste trends voor het komende seizoen en hoe zij deze vertaald hebben in de nieuwe SS26-collectie.

Trend 1: Relaxed silhouettes & easy fits

Joost: “De behoefte aan comfort blijft groot, zeker in de zomer. Mannen willen zich vrij kunnen bewegen, zonder in te leveren op stijl. In onze SS26-collectie zie je dit terug in relaxte linen beach pants en losvallende T-shirts. Ook de opkomst van co-ord sets speelt hierin een rol. Die matching sets geven direct een moderne en verzorgde uitstraling, terwijl het totaalplaatje heel ontspannen blijft.”

Trend 2: Sun-faded kleuren & natuurlijke neutrals

Edwin: “We hebben ons voor het kleurenpalet echt laten inspireren door zomerse landschappen en zonovergoten momenten. Blauw dat doet denken aan de zee, warme pink tones zoals een zonsondergang en zachte groenen en gelen die het gevoel van verre bestemmingen oproepen. Tegelijkertijd brengen we balans met neutrale tinten als wit, kit en taupe. Zo ontstaat een palet dat zowel fris als warm aanvoelt.”

Trend 3: Functionele mode & hybride kledingstukken

Michelle: “Mannen zoeken steeds vaker naar kleding die niet alleen mooi is, maar ook praktisch. Daarom hebben we ons NXS Travel Program verder uitgebreid. De bekende Sedoc pant is uitgebreid met nieuwe kleuren en modellen. De stoffen zijn lichtgewicht, sneldrogend en hebben een fijne stretch, zodat je de hele dag comfortabel blijft, of je nu onderweg bent of ontspant op een terras.”

Trend 4: Vakmanschap & stoffen met karakter

Janneke: “Je ziet dat mannen steeds meer waarde hechten aan materialen met karakter. In onze collectie werken we met open weefsels, jacquard designs en geborduurde details. Dat geeft niet alleen een rijke uitstraling, maar ook een voelbare kwaliteit. Het zijn die subtiele details die een basic item net dat beetje extra geven.”

Trend 5: Co-ord sets als statement look

Roel: “Co-ord sets zijn echt dé statement look van deze zomer. Ze zorgen ervoor dat je in één keer goed gekleed bent, zonder erover na te denken. In onze collectie vind je sets van luchtige materialen in zomerse kleuren. Perfect voor een relaxte dag aan het strand, maar ook geschikt voor een casual avond uit. Het is die balans tussen nonchalance en stijl waar we bij No Excess altijd naar streven.”

