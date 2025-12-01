Top drie denimstijlen die retailers inkopen: de must-have silhouetten voor FW25
Nu de herfst/winter 2025-collecties in de winkels liggen, ligt de focus van moderetailers op datagestuurde voorraadbeslissingen. Binnen de denimcategorie draait alles om de balans tussen hedendaagse silhouetten en tijdloze draagbaarheid. Van hoge tailles met wijde pijpen tot ingekorte utility-pasvormen: de bestsellers van dit seizoen weerspiegelen het veranderende trendlandschap. Daarnaast is er de wens van de eindconsument naar comfort en veelzijdigheid.
De bestsellers van Cup of Joe geven een duidelijk signaal af. De top drie presterende jeans van het denimlabel combineren sterke identiteiten, zoals opgestikte zakken, omgeslagen zomen en onbewerkte afwerkingen. Dit gaat gepaard met flexibiliteit in styling voor zowel persoonlijke garderobes als winkelomgevingen. Hieronder een blik op de huidige verkoopsuccessen.
1. Lulu High Waist Patch Pocket Jeans – Raw
Een duidelijke uitblinker is de “Lulu”-jeans: hoge taille, volledige lengte en uitgevoerd in raw denim. Het model kenmerkt zich door opvallende opgestikte zakken en een strak silhouet met wijde pijpen. Dit speelt in op de aanhoudende vraag naar elevated basics met visuele impact. De ongewassen, ruwe afwerking zorgt voor een tijdloze, premium uitstraling. Retailers kunnen de stijl hierdoor presenteren in minimalistische, vintage of utility-thema's.
2. Selena Drop Crotch Patch Pocket Jeans – Astra Blue
Ontworpen met comfort en karakter in gedachten, beschikt de “Selena”-jeans over een middelhoge taille, een verlaagd kruis en een zoom op enkellengte. De Astra Blue-wassing voegt een ontspannen look toe, terwijl de opgestikte zakken zorgen voor een utility-chic uitstraling. Dankzij de relaxte snit en veelzijdigheid is Selena een gemakkelijke keuze voor casual garderobes. Dit geldt zeker nu lossere silhouetten de trend blijven.
3. Ruby Turn-Up 5-Pocket Jeans – Raw
Het trio wordt compleet gemaakt met “Ruby”, een meer gestructureerde optie met een middelhoge taille, enkellengte en een klassieke five-pocket-constructie. Een omgeslagen zoom biedt visueel contrast en geeft het silhouet een getailleerde twist. Het raw denim vormt een strakke basis voor zowel casual als smart-casual looks. Ruby is een stille kracht: eenvoudig te stylen, rijk aan detail en breed inzetbaar.
Seizoensoverzicht van de denimrichting
Samen laten “Lulu”, “Selena” en “Ruby” de denimrichting voor herfst/winter 2025 zien. Het zijn silhouetten die een zelfverzekerd statement maken, maar geworteld blijven in comfort en draagbaarheid. Hoge tailles, wijde pijpen, ingekorte zomen en ruwe afwerkingen verbinden het drietal. Ze bieden de juiste mix van trendgevoeligheid en tijdloze veelzijdigheid. Dit stimuleert zowel nieuwe interesse als herhalingsaankopen.
Naast deze seizoensgebonden highlights ondersteunt Cup of Joe retailers met een robuust Never Out of Stock (NOS)-programma. Dit programma is ontworpen voor stabiliteit in de voorraad op lange termijn en responsiviteit tijdens het seizoen. Deze balans koppelt mode-updates aan een betrouwbare basiscollectie. Het positioneert het merk als een betrouwbare groothandelspartner voor zowel dynamische trends als de planning van het basisassortiment.
