Top van de Belgische modebranche komt bij elkaar tijdens Antwerp Fashion Week

De derde editie van Antwerp Fashion Week (AFW) komt dichterbij. Een kans voor bezoekers om vrijblijvend collecties in te kijken én orders te schrijven. Organisator Dieter Deceuninck legt uit waarom retailers, agenturen en merken hier aan deel willen nemen.

Editie twee had voor het eerst modeshows, deze derde editie werd verrijkt met get together drinks: AFW bouwt zich stelselmatig uit en er komen steeds meer mensen langs. “Voor het eerst doen de grote agenturen zoals Fashion Club 70 ook mee. Zij vinden het interessant om dit evenement te gebruiken en daar zichtbaar te zijn”, legt Deceuninck uit. Fashion Club 70 CFO Sebastian Martin over hun deelname: “Antwerp Fashion Week heeft een groot en erg interessant netwerk. Als agentuur en distributeur representeert Fashion Club 70 naast gevestigde merken elk seizoen ook heel wat nieuwe merken. We willen deze steeds zo breed mogelijk voorstellen en zien daarvoor in AFW een goede partner. We blijven inzetten op het creëren van nieuwe persoonlijke relaties en openen onze deuren maar al te graag voor elke retailer in de Benelux.”

Beeld: Antwerp Fashion Week, Fashion Brewery, Dieter Deceuninck

AFW-deelnemers kunnen hun eigen showroom openstellen of kunnen een locatie huren en kunnen daar twee dagen lang hun deuren openen en mensen ontvangen – zowel bestaande klanten als prospecten. Het evenement vindt plaats op de maandag en de dinsdag “om het kort en krachtig te houden”, aldus Deceuninck. Bovendien creëren deze werkdagen de mogelijkheid voor bezoekers om in overleg met de sales agent meteen te tekenen: “Bij beurzen blijft het vaak bij collecties kijken. Dan moet je toch nog een afspraak maken in de showroom. Tijdens AFW bén je in de showroom, dus je hebt meteen orders op papier en een bon. Heel efficiënt en interessant voor zowel de wholesaler als de retailer.”

De schappelijke inschrijvingsprijs van 225 euro maakt het evenement ook toegankelijk voor de kleinere agenturen en modemerken. “We zijn een all-inclusive evenement dat zowel de kleinste als hele grote agenturen en modemerken de kans geeft om deel te nemen. Online zichtbaarheid op de website en promotie worden hiermee bekostigd. Net zoals op een beurs kan je bij AFW je merk(en) aan meerdere retailers zichtbaar maken, maar bij modebeurzen is de kostprijs lang niet voor iedereen betaalbaar,” legt Deceuninck uit.

Bezoekers zijn retailers uit voornamelijk België, maar ook uit Luxemburg en Nederland. Zij kunnen vrijblijvend langs de stands lopen en zitplaatsen reserveren voor de zestien modeshows. Momenteel zijn er 6 verschillende locaties: elk met een uniek aanbod en activiteiten. Bij Fashion Brewery (Showroom Noire, The Closet en Eye On Fashion) kan je je verwachten aan een open bar, streetfoodhapjes, DJ die heel de dag draait, modeshows, en een netwerk aperitief waarbij iedereen welkom is (maandag van 19:00 tot 22:00 uur).

Alle showrooms zijn binnen deSingel gevestigd en de centrale locatie op het eilandje te Antwerpen Noord is speciaal ingericht voor niet-lokale merken. Die plaatsen zijn bijna allemaal volzet. Deceuninck: “AFW geeft de ruimte aan Antwerpse showrooms om hun totale leefwereld kenbaar te maken, en we geven de mensen van buiten Antwerpen de mogelijkheid om aanwezig te zijn via pop-up showrooms”.

Bezoekers kunnen gewoon binnenlopen en het aanbod bekijken zonder afspraak of aankoopverplichting. De “slimme retailer” combineert zijn of haar bezoek ook met andere afspraken in Antwerpen. “Bezoekers kunnen zelf een dagprogramma opmaken. Ze kunnen kiezen wat ze willen meepikken van het programma en dat combineren met bestaande leveranciers in de stad” – advies van Deceuninck. Op de website van AFW staat een totaaloverzicht met alle aanwezige merken, locaties en evenementen en deze wordt nog regelmatig geüpdatet tot een week voor AFW.

AFW is het enige B2B evenement in België. De lijst telt nu al 120 merken inclusief de grote agenturen die het voortouw nemen. De verwachting is dan ook dat er nog een rij merken bij komt. Deceuninck: “Als je ergens aan wil deelnemen als merk, als je ergens heen wil als retailer, dan is het AFW. Het is voor alle spelers uit de mode interessant om je hier zichtbaar te maken.”

Antwerp Fashion Week (AFW) editie 3 vindt plaats op 8 & 9 augustus 2022 De deelnemende merken vind je hier:

• Freebird

• Simple

• Neuw Denim

• Oval Square

• Norr

• Another-Label

• Club L’Avenir

• Esme Studios

• Brava

• Armed Angels

• Thinking Mu

• Second Female

• MKT Studio

• Minimum Women

• Minimum

• A Brand

• &Co Woman

• LN Knits



Voor meer informatie zie: antwerpfashionweek.com Voor vragen: info@antwerpfashionweek.com