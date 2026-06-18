Toteme stapt in herenmode met debuutcollectie in augustus

Modemerk Toteme, van het Zweedse koppel Elin Kling en Karl Lindman, stapt in de herenmode. De lancering van de eerste collectie staat gepland voor augustus 2026. De aankondiging was gisteren via een exclusief artikel op Puck.news, geschreven door modejournalisten Lauren Sherman en Malique Morris en gedeeld op de sociale kanalen van Toteme.

Volgens Puck News werkt de Zweedse ontwerper Alexander Häggblad sinds maart 2025 in Zweden samen met Karl Lindman aan de ontwikkeling van Toteme's herenmode. De debuutcollectie, met ready-to-wear, schoenen en accessoires, staat gepland voor een lancering in augustus.

De uitbreiding naar herenmode is een verlengstuk van de bekende minimalistische esthetiek en hoogwaardige garderobe-essentials van Toteme. Het is onderdeel van de bredere internationale groeistrategie van het merk.

In de afgelopen tien jaar heeft het merk een trouwe internationale fanbase opgebouwd, door het tonen van collecties op modeweken en de uitbreiding van het wereldwijde netwerk van luxe winkels.

Bekende stukken van Toteme zijn onder andere de zijden pyjamasets met monogram (het shirt is te zien in The Devil Wears Prada 2), een shearling jas met leren bies, een sjaaljas met franjes, een klassieke gestreepte coltrui en de T-Lock tas.

Toteme genereert een jaarlijkse omzet van ongeveer 200 miljoen euro.

Illustratief beeld uit het archief. Toteme Ready to Wear Lente Zomer 2026 NYFW Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De winkel van het Zweedse modehuis Toteme aan Sloane Street in het hart van Knightsbridge, Londen Credits: Ludovic Balay voor TOTEME

Illustratief beeld uit het archief. Toteme, Lente Zomer 2025, Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight