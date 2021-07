Tototè.Studio lanceert nieuw tassen design: The C.P.C. cross bag

Een nieuw design aangewakkerd door de huidige tijdgeest

Het Nederlandse en ethische tassen merk Tototè.Studio, eind 2020 opgericht om in te spelen op het nog niet aanwezig zijn van verantwoord geproduceerde- als designer laptoptassen, verwelkomt nu een nieuw ontwerp: de C.P.C. cross bag.

Tototè.Studio staat bekend om haar onderscheidende en functionele ontwerpen in gedurfde kleuren die worden geproduceerd volgens de drie pijlers: 'upcycled, ethisch en lokaal design'. Het merk produceert met uitsluitend in-stock en dead-stock leer, voert de tassen met vintage sjaals afkomstig van over de hele wereld, en om de driehoek compleet te maken worden de tassen lokaal vervaardigt door nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond.

De C.P.C. cross bag, waarin een mobiele telefoon en de meest belangrijke pasjes passen, is ontworpen in lijn met de aspiratie van het merk haar eerder gelanceerde laptop sleeve ontwerp: als een oplossing aangewakkerd door de tijdgeest. Tototè.Studio speelt in op het hedendaagse tijdperk waarin werk en het leven een dynamisch rijk zijn geworden waar men zich meerdere malen per dag verplaatst en werken over de hele wereld normaal is geworden, wat resulteert tot de noodzaak om het leven af te bakenen tot alleen het meest relevante.

De C.P.C. cross bag is vanaf 22 juli 2021 online verkrijgbaar op www.totote-studio.com , evenals online en in-store bij haar retailer partners in de kleuren Burgundy, Taupe en Icy Blue.