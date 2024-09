Touchdown, teddyberen en theatraal: De SS25-streetstyle uit Londen

In Londen werden de nieuwste looks voor SS25 gepresenteerd. Ondanks de zomerse stijlen op de catwalk verandert het feit niet dat de zomer voorbij is en de dagen weer korter en kouder worden. Dat belooft echter ook weer nieuwe mogelijkheden, want door lagen en dikkere stoffen kunnen nieuwe streetstyles worden gecreëerd die bij hoge temperaturen in de kast moeten blijven. Hoe de Londenaren omgaan met de weersverandering, laten we hier zien.

Alvast een voorproefje: laagjes, laagjes en nog eens laagjes zijn de sleutel.

Denimania

Als de bladeren verkleuren en er een koude wind waait, gaat de eerste greep meestal van een lichtere, zomerse stof naar een stevigere. Vooral in de streetstyle is denim de eerste keuze, zoals ook op veel plaatsen in de Engelse hoofdstad te zien is.

De complete denim look is al een aantal seizoenen weer een echte hit. Wie daarbij nu alleen maar aan een eenvoudig jasje en broek denkt, heeft het mis. Dragers die toch deze klassieke combinatie dragen, zetten in op patronen zoals batik, patches en tribale borduursels om de stijl op te fleuren.

Denim gaat echter ook verder dan deze op werkkleding georiënteerde stukken en heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig materiaal. De grenzen zijn verlegd en bieden ruimte voor rokken, jurken, tops en natuurlijk ook lagen.

SS25-Streetstyle bij de LFW: Denim is niet zomaar denim Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Touchdown in Londen

Ook sporttruien en fanartikelen van teams doen dit seizoen weer de ronde. Alleen lijken Amerikaanse sporten de op voetbal georiënteerde 'Blokecore'-trend te hebben vervangen. In plaats van Bayern, Spanje en Ronaldo laten de gasten van de Fashion Week zich zien in truien en oversized jassen van teams uit ijshockey, honkbal en American football.

Of de dragers zich al voorbereiden op de American-footballwedstrijden van verschillende Amerikaanse teams in Londen volgende maand of gewoon enthousiast zijn over de stijl, is echter niet duidelijk. Het is alleen duidelijk dat de look rond het shirt vrij is en een zonnebril essentieel is.

Truien en merchandise uit de Amerikaanse sport bij de LFW SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

'Teddy-look'

Wie niets met sport te maken heeft en zich eerder verheugt op de winterslaap, is bij deze knuffelige vrienden zeker aan het goede adres. Of het nu de tartan-teddy uit de gloednieuwe capsule van Vivienne Westwood met het streetwear- en skateboardmerk Palace is of een pluchen hond waarvan de parelketting is afgestemd op de eigen look. Als alternatief verspreiden sleutelhangers met Winnie de Poeh, Hello Kitty en Co. aan designertassen ook een speelse knuffelvibe. Deze vibe komt tot uiting in de even speelse look van de dragers en wordt daarmee een passend accessoire of is eerder een discreet detail bij een verder ingetogen look.

SS25-Streetstyle in Londen: Teddy-look op een andere manier Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dierlijke tassen

De accessoires van het seizoen waren waarschijnlijk de dierlijke tassen van JW Anderson. Of het nu een kikker, egel of duif is, de stukken van de Ierse modeontwerper, die zijn nieuwste collectie van het gelijknamige label in Londen presenteerde, waren overal te zien. Veel van de dragers stemden zich qua kleur af op het belangrijkste stuk. Ze kwamen in een groene mantel, oriënteerden zich op het grijs-zilver van de duif en zetten in op de donkere tinten van de egel.

JW Anderson-tassen - SS25-Streetstyle in Londen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gothic

Over donker gesproken: niet alleen de dagen worden donkerder, maar ook de looks op de straten van Londen. Sommige bezoekers oriënteerden zich op verschillende stromingen binnen de gothic-subcultuur. De stijlen variëren van Victoriaanse vampiers met ruches en kant tot een punky, rockere esthetiek tot de schaarse raver-look.

Centraal stond bij velen natuurlijk de kleur zwart, maar ook wit- en crèmekleuren waren aanwezig. Belangrijk lijken daarbij - ongeacht de stroming - een opvallende make-up rond de ogen, accessoires zoals kruiskettingen en -choker, laarzen en knielange kousen en haaraccessoires te zijn.

SS25-Streetstyle in Londen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Kers op de taart

De juiste hoofdbedekking kan doorslaggevend zijn voor een look. Zo lieten zich in Londen ook enkele bezoekers zien met heel bijzondere mutsen, bivakmutsen en andere stukken die meestal aansloten op de ronde vorm van het hoofd.

Afhankelijk van de look en esthetiek varieerden de stukken van speelse stukken met een doe-het-zelfkarakter tot het perfect afgestemde stuk, dat soms als een capuchon in het bovenstuk overging of eronder werd gestyled. De outfit eromheen varieerde van licht en ingetogen tot veel lagen en details.

SS25-Streetstyle in Londen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Liefde voor detail

Details en veel lagen zijn de sleutelwoorden van de Londense streetstyle. De dragers laten met liefde voor detail, accessoires en styling zien hoe een heel bijzondere outfit kan ontstaan. Deze kan op het eerste gezicht misschien wat wennen zijn, maar trekt zeker de aandacht en bewijst nog maar eens hoeveel plezier mode kan opleveren.

SS25-Streetstyle in Londen Credits: ©Launchmetrics/spotlight