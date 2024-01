Traditie en vernieuwing gaan hand in hand in de SS25 kleurtrends van Hilde Francq

Van de nieuwe neutralen of Italiaans rood, tot comfy greige of verfrissende natuurtinten. FashionUnited kleurt vooruit met trendwatcher Hilde Francq tijdens het halfjaarlijkse Color Trend Seminar. Vier sociologische tendensen, evenveel veel lifestyletrends als kleurenpaletten.

Unwork

Minder verwachtingen en meer zelfzorg. Voor wie liever lui dan moe is, waar wacht je nog op? De eerste trend door Francq samengevat onder de titel ‘Unwork’ richt zich vooral op comfort en tactiliteit. Dat vertaalt zich in de combinatie van neutrale tinten die rust uitstralen en het gebruik van contrasterende vormen en materialen geïnspireerd op je bed. Denk aan de gewatteerde zachte handtassen van het Belgische KASSL editions en de puffer Michelin-achtige jassen. Ook het Zweedse Acne Studios neemt tijdens zijn laatste defilé het publiek mee op een imaginaire reis waarbij de invitees plaatsnemen in een gezellige setting met aan elkaar genaaide kussensculpturen. Comfy season is coming!

Pretty Posh

Scandinavisch minimalisme en streetwear zijn uit, Italiaanse luxe regeert bij deze trend, met de heropleving van elegantie en etiquette naast ambachtelijk kant- en zijdewerk. Een onwaarschijnlijke mix van bloemige weelde afgewerkt met opvallende details zoals biezen, naden en knopen brengen ons naar de Italiaanse riviera. Veel poespas dankzij felle kleurcombinaties die weten te boeien. Een ode aan la dolce vita van weleer met een knipoog naar het heden.

De Ferragamo New Renaissance campagne. Credits: Via Ferragamo

Gen-crossing

De leuze ‘normen zijn er om te vervagen en grenzen om te doorbreken’ geldt meer dan ooit als het op mode aankomt. Van choqueren, naar zich onderscheiden van andere modemerken tot het beschouwen van een normaliteit: genderneutrale en leeftijdsloze mode met de one-size-fits-all filosofie is een breed gedragen fenomeen geworden. Mooie voorbeelden van eigen bodem zijn Ann Demeulemeester en Dries Van Noten. Ze laten al lange tijd zien dat mode tegelijkertijd heel individueel en toch een statement vormt tegen wat gangbaar is. Het vormt een middel om de betekenis van ‘vrouwelijkheid’ en ‘mannelijkheid’ open te breken. Een streven dat perfect aansluit bij de vergankelijkheid van modetrends. Neutrale kleurtinten gecombineerd met gedurfde opvallende kleuren nemen hier het voortouw.

Dries van Noten SS24 Credits: Launchmetrics Spotlight

Ann Demeulemeester SS24 Credits: Launchmetrics Spotlight

Mindflex

Tot slot komen we aan bij de laatste trend. Naast het gebruik van natuurtinten, experimenteren we er op los met gerecycleerde materialen, hergebruikte onderdelen en materialen gemaakt uit alles dat de natuur ons oplevert. De hang naar de natuur komt niet vanuit het niets. In tijden waar we ‘mode’ en ‘duurzaamheid’ in één adem uitspreken is het noodzakelijk om op een ecologisch verantwoorde manier om te springen met onze aarde. Deze boodschap hebben Visionary Lab x Levi’s x Vitra alvast goed begrepen. De expositie Icons Re/Outfitted op Dutch Design Week in Eindhoven toonde gebruikte Vitra-stoelen die nieuw leven zijn ingeblazen met hergebruikte denim van Levi’s®. Een creatieve manier om de levensduur van textiel te verlengen. Ook auto’s vormen een inspiratiebron voor mode dankzij Jeremy Scott. Zo ging hij voor Hyundai's upcycling platform Re:Style creatief aan de slag met auto-onderdelen. Van achteruitkijkspiegels in glitterjurken tot strapless jurken gemaakt uit kabels.

The Eames Lounge Chair Re/Outfitted by Kelly Konings – a concept of The Visionary Lab, pre-used chair from Vitra, repurposed denim from Levi’s® Credits: Levi's

Hyundai Re:Style x Jeremy Scott. Credits: Beeld: Hyundai