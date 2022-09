Traditionele modehuizen in transitie: 4 Milan Fashion Week debuten van Etro tot Ferragamo

Tijdens de Milan Fashion Week tonen vier nieuwe gezichten de eerste damescollecties die zij hebben ontworpen voor traditionele modehuizen. De SS23-collectie markeert het debuut van Bally's nieuwe creatief directeur Rhuigi Villaseñor, evenals Maximilian Davis bij Ferragamo. Filippo Grazioli kiest bij Missoni voor een wat meer eenvoudige aanpak en Marco De Vincenzo creëert een nieuwe, excentrieke ontwerptaal voor Etro.

Bally

Rhuigi Villaseñor's ontwerpen voor Bally bestaan uit luxe en serene looks. Een zijden fluwelen pak met tijgerprint behoort tot het repertoire van de nieuwe creatief directeur uit Los Angeles, evenals casual outfits van denim of lange, nauwsluitende avondjurken met een gouden gesp met daarop een logo. Villaseñor bedacht ook het nieuwe logo van het huis, bestaande uit twee in elkaar gestrengelde letters B.

Rhuigi Villaseñor toont eerste collectie voor Bally. Beeld: Bally SS23

Beeld: Bally SS23

Gouden statement sieraden injecteren de ready-to-wear collectie niet alleen met een nostalgische glamour, maar geven de collectie ook iets decadents - net als de weelderige zijden pyjama's of leren pakken in metallic looks, alsof ze op maat gemaakt zijn voor jetsetters. De nieuwe garderobe van het Zwitserse luxe modehuis, opgericht in 1851, moet sensueel, geraffineerd en vooral jeugdig zijn.

Rhuigi Villaseñor. Beeld: Bally SS23 via Catwalkpictures

Ferragamo

Bij het Italiaanse modehuis Ferragamo, opgericht in 1898, put de nieuwe creatief directeur Maximilian Davis voor zijn debuut uit de geschiedenis van Hollywoord. "Ik wilde een eerbetoon brengen aan het begin van Salvatore door de cultuur van Hollywood als inspiratie te gebruiken - maar wel een nieuw Hollywood," legt Davis uit. "Zijn lichtheid en sensualiteit, de zonsondergang en de zonsopgang."

Beeld: Salvatore Ferragamo SS23

Het debuut van Maximilian Davis bij Salvatore Ferragamo. Beeld: Salvatore Ferragamo SS23

Davis creëert een nieuwe taal op het gebied van luxe met hedendaags minimalisme en stoffen die dienen als eerbetoon aan de thuisbasis van het huis in Florence. Davis heeft ook de Wanda-tas, die voor het eerst werd geïntroduceerd in 1988 en genoemd is naar Ferragamo's vrouw, opnieuw geïnterpreteerd in geometrische vormen.

Ferragamo's nieuwe creatief directeur Maximilian Davis. Beeld: Salvatore Ferragamo SS23 via Catwalkpictures

Naast pakken in atypische stoffen voor mannen zoals zijden organza, presenteert Davis ook streetstyle-elementen zoals leggings en doorschijnende jasjes in monochrome looks. In hun eenvoud zien deze alledaagse basics er bijna net zo etherisch uit als de vloeiende degradé zijden jurken in de kleuren van de zonsondergang.

Etro

Ook bij Etro kijkt de nieuwe creatief directeur Marco De Vincenzo voor zijn eerste collectie naar de oorsprong van het huis. Vervolgens creëert hij een nieuwe, excentrieke ontwerptaal: bloemen, vogels en exotische vruchten op een grote verscheidenheid aan stoffen komen bij elkaar in een collectie die op humoristische wijze is geïnspireerd door de wereld van de plantkunde.

Marco De Vincenzo toont collectie voor Etro. Beeld: Etro SS23

Beeld: Etro SS23

De collectie van Etro is zichtbaar bedoeld om het imago van het merk op te frissen, door het gebruik van bralettes en wijde denim broeken. Met strak gesneden mini-jurkjes, kokerrokken en oversized shirts contrasteert De Vincenzo met de altijd zo weelderige stoffen waar het merk bekend om staat. Maar tussen handgeverfde polychrome kasjmier, denim en degradé strepen is het nog steeds moeilijk om een duidelijke taal te onderscheiden.

Marco De Vincenzo lanceert ook zijn eerste tassencollectie, geupcycled met stoffen uit het archief van de Home-collectie.

Marco De Vincenzo na zijn eerste collectie voor Etro. Beeld: Etro SS23 via Catwalkpictures

Missoni

Bij Missoni kiest de nieuwe creatief directeur Filippo Grazioli voor een wat meer eenvoudige aanpak in zijn eerste damescollectie. Het modehuis, dat bekend staat om zijn extravagante breisels, presenteert een lichtere SS23-collectie met strakke silhouetten.

Lange, nauwsluitende bodycon jurken of minirokken met splitten in de benen domineren de catwalk. Alles in Missoni's typische zigzagpatronen, met hier en daar gedeconstrueerde elementen, pailletten en kristallen die voor afwisseling zorgden.

Missoni SS23-Show. Fotos: Catwalkpictures

Filippo Grazioli na de eerste damescollectie voor Missoni. Beeld: Missoni SS23 via Catwalkpictures

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.