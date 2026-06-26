Trainingsjack wordt airconditioning: Rick Owens en Adidas trotseren de hitte in Parijs

Rick Owens, bekend om zijn donkere avant-garde collecties, werkt voor lente/zomer 2027 samen met het Duitse sportartikelenconcern Adidas.

De Amerikaanse ontwerper toont donderdagochtend zijn nieuwste ontwerpen in Parijs. De aandacht gaat vooral uit naar de opgeblazen jassen, een resultaat van de samenwerking met Adidas. De zwarte trainingsjacks met de drie strepen en de bijpassende joggingbroeken zijn gevuld met lucht, vergelijkbaar met de opblaasbare mascottes in internationale winkelstraten. Geïntegreerde ventilatoren zorgen voor verkoeling voor de drager, zo meldt het Berlijnse streetwearmagazine Highsnobiety.

Rick Owens x Adidas voor SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Voor de items gebruikt Owens de Climacool-technologie van Adidas. Deze technologie, oorspronkelijk ontwikkeld voor de autosport, is na jarenlange ontwikkeling gepresenteerd voor het wereldkampioenschap voetbal. Het systeem verlaagt de lichaamstemperatuur en verbetert de hittetolerantie, aldus Adidas begin juni. Hierbij worden onder andere koelende gels geïntegreerd in een vest dat over het shirt wordt gedragen.

Deze maatregelen zijn niet alleen nuttig voor het klimaat tijdens het WK voetbal in Mexico, de Verenigde Staten en Canada, maar ook voor de hittegolf die Parijs en de modeweek momenteel teistert. Owens vervroegde zijn show, oorspronkelijk gepland voor de middag, enkele dagen van tevoren naar tien uur 's ochtends.

Rick Owens x Adidas voor SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Rick Owens x Adidas voor SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De volumineuze stukken in de collectie van Owens zijn er ook in een ‘normale versie’. Naast trainingsjacks en joggingbroeken met lange koorden, omvat de samenwerking ook sportieve, enkellange hoodiejassen, korte shorts en diverse sportschoenen.

Het is niet de eerste keer dat Adidas en Rick Owens samenwerken. De laatste samenwerking dateert echter van bijna tien jaar geleden.