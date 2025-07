Trench Agency’s blik op SS26: Kust invloeden, kleur en comfort voor de moderne klant

Voor SS26 heeft Trench Agency een heldere visie weten te vormen na het bijwonen van Pitti Uomo, PREVIEW en het aanvullen van hun eigen showroom. De focus is duidelijk: kust invloeden, luchtigheid en het creëren van een verfijnde zomerse sfeer in de collecties die zij vertegenwoordigen. "Het SS26 seizoen staat in teken van ontspanning en comfort, met invloeden van iconische bestemmingen zoals Capri, de Côte d’Azur en de Italiaanse Rivièra", vertelt Elmer van Veen van Trench Agency. "Deze thema’s vertalen zich naar collecties die zowel elegantie als comfort uitstralen, perfect voor de moderne klant die bewust kiest voor kwaliteit en gemak."

Kleur en silhouetten: Een verfrissende benadering

Trench Agency ziet een duidelijke vernieuwing in het gebruik van kleur en silhouetten voor SS26. "Wat ons opvalt, is het zelfvertrouwen in kleurgebruik. "We zien rijke kleuren, uitgesproken accenten en vooral veel variatie. Het is kleurrijk, maar stijlvol in balans gebracht. Alle collecties laten zien dat SS26 niet draait om beige of veilig, juist integendeel." Elmer benadrukt ook de vernieuwing in silhouetten: "We zien wijdere pantalons, relaxed fit overshirts en moderne polo’s met een lossere snit. Deze items ademen luchtigheid en passen perfect bij het zomerse gevoel."

SS26. Credits: Trench Agency

Qua materialen blijft linnen de favoriet, maar Trench Agency zet ook in op bijzondere structuren zoals bouclé, die zowel textuur als speelsheid aan collecties toevoegen zonder concessies te doen aan draagcomfort.

Must-have items voor wholesale partners

Voor Trench zijn er een aantal key items tussen hun merken waar ze erg enthousiast over zijn. "Luxe knit polo’s, verfijnde T-shirts en bijpassende bermuda’s zijn essentieel voor SS26. De combinatie van comfort en uitstraling is hierin cruciaal", aldus Elmer. "Daarnaast zien we vernieuwde varianten op het overshirt, een item dat inmiddels een vaste waarde is geworden én een sterk uitgewerkte confectielijn die opvalt in zowel kwaliteit als pasvorm." Trench biedt met hun merken ook flexibele levermomenten aan: "We bieden partners de mogelijkheid om al vóór kerst te starten, wat een top kans is om tijdens de feestdagen een eerste impuls aan het seizoen te geven."

Vercasualisering van mode: Trench’s merken spelen in op de verschuiving naar comfort

Trench Agency merkt op dat de vercasualisering van mode doorzet, zowel bij jongere als oudere doelgroepen. "Waar eerder het overhemd de standaard was, zien we nu dat het T-shirt steeds meer terrein wint, vaak in combinatie met een overshirt." "De interpretatie verschilt per merk, maar het principe blijft gelijk: de klant wil zich goed kleden zonder concessies te doen aan gemak en bewegingsvrijheid."

SS26. Credits: Trench Agency

Met de merken die Trench vertegenwoordigt, zoals Paul & Shark, Gran Sasso, Berwich, Bugatti, Desoto en Aurélien, speelt het bureau in op deze verschuiving. De SS26-collecties van deze merken bieden precies wat de consument zoekt: comfortabele, maar stijlvolle kleding die geschikt is voor zowel formele als informele gelegenheden: een dag aan zee én een avond op het terras.

Toekomstige richting: Focus en identiteit

Trench Agency kijkt vooruit met een duidelijke focus op merkidentiteit en positionering. "We willen ons niet richten op schaalvergroting, maar op het versterken van de identiteit van de merken die we vertegenwoordigen. Segmentatie en gerichte keuzes staan centraal." "Groei is geen doel opzich; het maken van gerichte keuzes wel.”