Trench: waar merkbouw, marktkennis en familiecultuur samenkomen

In een modewereld die steeds competitiever en complexer wordt, weet Trench al bijna vier decennia lang een stabiele, betekenisvolle positie in te nemen. Niet als klassieke vertegenwoordiger, maar als strategisch partner voor merken met ambitie en retailers met visie. Wat in 1985 begon met een eerste vertegenwoordiging van een Duits outdoormerk, is vandaag de dag een full-service modepartner met een voorkeur voor Italiaanse verfijning, een diepgeworteld netwerk in de Benelux en een uitgesproken persoonlijke manier van zakendoen.

Dit jaar bestaat Trench 40 jaar, een mijlpaal en mooie gelegenheid voor het familiebedrijf om te reflecteren op de geschiedenis, kernwaarden en werkwijze die Trench zo uniek maken.

Een familieverhaal met commerciële diepgang

De wortels van Trench liggen bij oprichter Ernst van Veen, die zijn modecarrière begon bij Hij Mannenmode, nu WE Fashion. “Ik wist al snel dat ik te eigenwijs was om binnen de kaders van een groot concern te blijven werken,” blikt hij terug. “Ik had ondernemerschap in mij en besloot zelfstandig verder te gaan.” In 1985 begon hij als agent van een Duitse outerwearfabrikant uit Kassel. Dat bleek het begin van een onderneming die organisch groeide: met merken, personeel en vooral visie.

In 2017 gaf Ernst het stokje door aan zijn zoon Elmer, waarmee een nieuwe fase werd ingeluid. “Met de komst van Elmer is er veel meer structuur gekomen,” vertelt Ernst. “Professionalisering is echt het sleutelwoord geworden.” Elmer bevestigt dat: “Wat hetzelfde is gebleven, is de basis: onze toewijding aan kwaliteit, relaties en authenticiteit. Wat anders is, zit vooral in de manier waarop we ons organiseren en communiceren. De nieuwe generatie brengt een frisse blik, digitale tools en een sterkere focus op strategie en merkbeleving.”

De familiecultuur is daarbij onveranderd gebleven. “We werken met korte lijnen, vertrouwen en een langetermijnvisie, intern én richting onze merken en retailers,” aldus Elmer. “Het voelt vaak als een verlengstuk van de familie. Dat maakt het werk betekenisvol.”

Geen tussenpersoon, maar merkpartner

Trench gelooft niet in dozen schuiven, maar in merkbouw. “Een agency kan in onze beleving niet meer bestaan uit alleen de verkoop van het product", stelt Ernst. “In de huidige tijd zal je onderscheidend moeten zijn en de klant voorzien van tools.” Die visie vertaalt zich in een unieke aanpak: elk merk krijgt een eigen showroom, ingericht volgens zijn identiteit, en wordt ondersteund door een vaste vertegenwoordiger. Dit geeft focus, herkenbaarheid en vertrouwen, zowel voor het merk als voor de retailer.

Trench werkt alleen met merken die passen binnen het DNA van het bedrijf: kwaliteit, authenticiteit en groeipotentieel. Daarbij wordt kritisch gekeken naar het portfolio. “We vragen ons altijd af: vult dit merk ons aanbod aan of ontstaat er overlap? Wat is de visie van het label, waar wordt geproduceerd, en past het bij onze cultuur?”

Trench showroom Credits: Trench

Brede dienstverlening, op maat gemaakt

Trench onderscheidt zich met een breed scala aan diensten. Naast sales biedt het team ook ondersteuning op het gebied van distributie, logistiek, marketing en zelfs financieringsmogelijkheden. “Sommige klanten hebben behoefte aan pure verkoopkracht, anderen aan een totaalpakket,” legt Elmer uit. “Juist onze flexibiliteit maakt ons onderscheidend”. Ernst vult aan: “Door onze aanpak vergroten we niet alleen de interesse, maar ook de kennis van de retailer in onze merken, en dat zorgt voor echte synergie.”

Met bijna 40 jaar ervaring beschikt Trench over een diep inzicht in het Benelux-retailkanaal. “We kennen de spelers, hun klanten en hun behoeftes,” zegt Elmer. “Dat stelt ons in staat om heel gericht te koppelen, op het juiste moment, met het juiste verhaal.”

Relatiegedreven, scherp op resultaat

Persoonlijke aanpak is geen bijzaak bij Trench, maar een kernwaarde. “Je kunt alleen echt persoonlijk zijn als er vertrouwen is en je op één lijn zit,” aldus Ernst. “Elmer weet dat heel goed te analyseren en scherp te stellen. Daar gaan we voor: 100% focus per merk en per klant.”

Retailers waarderen die toewijding. Geen generieke presentaties of afstandelijke communicatie, maar échte betrokkenheid. Dat maakt het verschil – niet alleen in verkoop, maar in het opbouwen van een duurzaam partnerschap.

Toekomstplannen zijn er altijd. “Dat is het mooie van ons vak,” zegt Ernst. “Je moet voor de muziek uit blijven lopen. Wie achterom kijkt, struikelt.” Trench blijft daarom investeren in digitalisering, uitbreiding van het portfolio en nieuwe samenwerkingen, altijd met een heldere visie. Ernst sluit af: “Als je achteruit kijkt ga je struikelen, dus wij blijven als Trench vooruitkijken”.