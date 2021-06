Trend: De plastic sandaal van Méduse viert zijn 75-jarig bestaan

De bekende plastic sandaal, Méduse, viert zijn 75-jarig bestaan, dat meldt het Franse nieuwsbureau AFP. De sandaal is sinds 1946 niet van vorm veranderd en herkenbaar ‘aan zijn ronde neus, gevlochten bandjes en puntige zool’. Er worden zo’n 500.000 paar per jaar verkocht.

In de werkplaatsen worden grote zakken plastic knikkers in mallen gegoten. Hiervan worden de sandalen gemaakt. Humeau-Beaupréau is de laatste PVC-injector in Frankrijk, zo is te lezen. Verder is de rest van de PVC-injectoren verhuisd naar China en andere lagelonenlanden. Humeau-Beaupréau heeft er 75 jaar geleden voor gezorgd, met dank aan de lokale productie, dat de waterschoenen een modestatement werden en nu nog steeds zijn. Het ‘Sun-model’ is het populairst geworden in het buitenland. In Azië wordt de sandaal vaak gedragen met sokken.

De sandalen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en in maten van 18 tot en met 48. De verkoopprijs van de waterschoenen ligt tussen de 12 euro en 20 euro.