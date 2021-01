Trendanalist Christine Boland over SS22: “Mens die beperkt wordt, wordt creatief”

Iedereen was wel toe aan een dosis inspiratie en positiviteit, zo bleek uit de chat tijdens de webinar van Christine Boland. De trendanalist zette de trends voor het SS22-seizoen uiteen in een analyse genaamd ‘Soulful Solutions’. “Men vraagt zich af hoe ze in deze turbulente tijd relevant blijven. Het is belangrijk om op betekenisvolle wijze antwoord te geven op deze vraag,” aldus de analist.

Turbulente tijden: een pandemie, polarisatie, een phygital wereld, paradigma shifts. Het zijn enkele principes waarop de huidige onzekerheid in de wereld gestoeld is. Maar gelukkig zijn er ook nog positieve kanttekeningen en kansen die voor het grijpen liggen, zo blijkt uit de webinar van Boland. Allereerst een voorspelling waar ondergetekende erg blij van kan worden: een tweede roaring twenties. Het zoemde al even rond in de media, zal het einde van de pandemie een nieuwe tijd voor feesten en losbandigheid inluiden? “Wanneer we weer naar een restaurant of uit kunnen, reken er maar op dat die hoge hakken uit de kast komen,” zo vertelt Boland. “Het is een uiting van spanning en frustratie. We gaan ons opdoffen als het weer kan.” Met deze voorspelling sluit ze zich aan bij andere trendforecasters en -analisten. Tot dusver een goede start van de webinar en een boost voor de gemoederen van de aanwezigen in de chat.

Photo credit: Viktor & Rolf

Beeld: Lady Gaga in Iris van Herpen, via Spice PR

Zoals altijd schetst Boland eerst de wereld waarin we leven. De pandemie heeft diverse shifts die al gaande waren enorm versterkt. Zo is de verschuiving naar een phygital wereld met al het thuiswerken, zoom-meetings en webinars in een enorme versnelling geraakt. “Iedereen is zijn weg aan het vinden in de online wereld.” Ook ziet ze dat de pandemie de mens beperkt, maar de mens die beperkt wordt, wordt juist creatief. “We kijken wat wel kan en maken mooier wat kan. Daarom is onder andere iedereen aan de slag gegaan met zijn of haar huis.” Wat ook niet buiten beschouwing gelaten kan worden, is de enorme polarisatie in de wereld. Kijk maar naar de gebeurtenissen bij de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten. “De polarisatie zorgt ervoor dat men houvast zoekt in extremen. Die energie moet er op de een of andere manier simpelweg uit.”

Creativiteit viert hoogtij in SS22 volgens trendanalist Christine Boland

De huidige staat van de wereld zorgt voor vier bewegingen en of trends, zo blijkt uit de webinar. ‘Value the true essence’, ‘liberate the increasing discontent’, ‘imagine a speculative new world’ en ‘connect to natural intelligence’. Deze vier design languages, zoals Boland graag de bewegingen noemt in plaats van trends, vinden gelijktijdig plaats. Hoewel deze vier op het oog zeer veel van elkaar verschillen, zijn er ook overeenkomsten te vinden.

Boven: Versace SS21, Catwalkpictures.com. Onder: Valentino SS21, Catwalkpictures.com.

Zo valt op dat de kleuren groen en paars nog lang niet verdwenen zijn. Groen komt echter in meerdere vormen terug. In de verwijzing naar de natuur, maar ook in de verwijzing naar het hygiënische zoals de kleding van medisch personeel. Ook paars, in een diepe donkere variant, maar ook in lila, blijft terugkomen. Het kleurenpalet van Boland dat naar voren komt voor het SS22 seizoen is ieder geval erg helder en op sommige momenten vrij intens. Vooral de kleurencombinaties die gemaakt worden zijn alles behalve klassiek. “Het mag elkaar bijten.”

SS22 volgens Christine Boland: “We gaan ons opdoffen wanneer het weer kan”

De vier designtalen die Boland spot voor het SS22 seizoen zijn erg uiteenlopend. De een richt zich op de klassiekers, ‘less but better’, de ander op mix van kunstvormen en collages, van een focus op de natuur, zowel surrealistisch als de kennis van de natuur. Voor elk wat wils dus, maar zoals de trendanalist al aangaf, viert de creativiteit hoogtij. Uit de webinar zijn meerdere grote lijnen te halen: de hang naar ambacht en handwerk, uitvergrote vormen en sculpturale elementen, super grafische ontwerpen en de alom aanwezige behoefte voor een hygiënische wereld. Voor de beelddenkers onder ons: denk aan grote ruches, franjes, transparante stoffen, all over typografie, collages, werken met reststoffen en gevlochten leer. Een hoop om te verwerken. Zoals altijd luidt het advies van Boland: “Bekijk deze trends en bepaal wat bij jou als bedrijf past. Neem het allemaal in je op en kijk wat blijft hangen. Dit is dan de design language waar je mee aan de slag moet voor jouw merk.”

Boven: Fendi SS21, Catwalkpictures.com. Midden: Patou SS21, Catwalkpictures.com. Onder: Elie Saab SS21, Catwalkpictures.com