Trendforecaster Jan Agelink schetst positief SS26 met regeneratie, nostalgie en ambacht

In een wereld waar het soms voelt alsof men de controle verliest, kan het houvast bieden om zich voor te bereiden op meerdere mogelijke wereldbeelden. Trendforecaster Jan Agelink stipt dit ook aan in zijn SS26-forecast die de naam Pluriverse draagt.

“Er is veel speculatief design, ontwerpen die reageren op mogelijke toekomstscenario’s.” Deze ontwerpen testen ook weer de reacties van mensen. Agelink schetst dat de maatschappij zich nu in een ‘tussentijd’ bevindt waarin veel wantrouwen is, men zoekt naar verbinding en de kracht van verbeelding is ontzettend belangrijk.

In die maatschappij wil men plekken waar ze verbinding kunnen vinden - zogenaamde ‘third spaces’. Dit zijn geen plekken zoals thuis of op werk, maar gemeenschaps plekken zoals bijvoorbeeld het park of de bibliotheek. De kracht van speelsheid, ambacht en vreugde komt hier om de hoek kijken. Tegelijkertijd kijkt men ook naar de toekomst en hoe men wil dat deze eruitziet. Dit betekent innovatief omgaan met de middelen die we hebben, maar ook de behoefte om ontspannen het leven door te kunnen gaan.

Pluriverse: Men kan in SS26 kiezen welke toekomst ze willen

Agelink deelt de consumententrends op in drie verhalen, elk met een compleet ander gevoel en focus. ‘Newstalgia’ is de eerste, ‘Work in progress’ de tweede en last but not least ‘Green industries’. Het laatste verhaal is degene die het beste bij ondergetekende blijft hangen omdat het een hoopvol verhaal is.

Onder het thema ‘Green Industries’ valt het positioneren van regeneratie zodat het de toekomst wordt. Regeneratie is het biologische proces van vernieuwing en herstel, het vermogen om te herstellen. Denk bijvoorbeeld aan hagedissen die de staart weer kunnen laten aangroeien als ze deze zijn verloren.

Dries van Noten SS25. Credits: Launchmetrics Spotlight

Agelink neemt de deelnemers in dit thema mee naar een botanische wereld waarin de natuur en tuinen als inspiratie dienen voor ontwerpers. Denk aan ‘expedition ware’ zoals de tuigjes van bergbeklimmers, maar ook aan bloemenprints en uitvergrote celstructuren die de basis zijn voor prints. Dat laatste was bijvoorbeeld te zien in de show van modehuis Dries van Noten. Het kleurenbeeld dat past bij dit thema doet denken aan een veld vol met wilde bloemen. Veel groen, zachte pastels en vooral het contrast tussen limoengroen en roze.

SS26 volgens trendforecaster Jan Agelink

Een verhaal dat al langer in de mode te zien is, is het gevoel van nostalgie en het mixen van allerlei stijlen en decennia door elkaar heen. Van pop-art tot de grote volumes van de jaren vijftig. De combinatie van archiefstukken, die op het eerste gezicht een mismatch van verschillende identiteiten lijkt, levert juist een surrealistisch en dromerig beeld op. In dit verhaal mag het maximalistisch zijn en wie zoekt naar wat inspiratie kan hiervoor Alessandro Michele’s eerste collectie voor Valentino erbij pakken.

Valentino, colección prêt-à-porter “Pavillon des Folies” para Primavera/Verano 2025. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Denk aan stoffen zoals paisley, jacquard, chintz - het mag allemaal. Dit is gelijk ook het meest kleurrijke thema van Agelink’s SS26 voorspelling.

Een van de elementen van het derde verhaal, Work in Progress, dat het beste blijft hangen, is de focus op ambacht, maar ook de beeldtaal die doet denken aan papier. Zo kiezen sommige ontwerpers ervoor gebruik te maken van materialen die doen denken aan papier en karton. Denk aan het modehuis Issey Miyake, maar ook het ‘plat gebruik van items’ door Camiel Fortgens.

Duran Lantink SS24 Credits: Launchmetrics Spotlight

J.W. Anderson SS25 Menswear Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In dit verhaal komen ook veel uitvergrote vormen en nieuwe volumes voor. Zo wijst Agelink naar Duran Lantink en JW Anderson. Het zal wellicht ook niet verbazen dat het kleurenpalet bij dit verhaal meer minimalistisch is met wit, zwart en grijs, veel bruin maar de accentkleuren van kweepeer en ijsblauw.

De trendvoorspelling van Agelink geeft hoop voor SS26. Ook al leeft men in onzekere tijden, de voorspelling staat niet bol van (post)apocalyptische verhalen, maar schetst een toekomst waarmee men aan de slag kan. Of dit nou een toekomst is vol nostalgie, ambacht of regeneratie - men kan weer vooruit.