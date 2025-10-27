Trends 2027: David Shah ontcijfert de 5 'soft signals' die de mode-industrie zullen transformeren

Van 22 tot 24 oktober 2025 vindt in het Palais des Festivals in Cannes Mare di Moda plaats, de toonaangevende Europese beurs voor badmode-, lingerie- en athleisurestoffen. Dit evenement trekt jaarlijks de meest innovatieve ontwerpers, fabrikanten en designstudio's van het continent. Maar achter de badpakken en innovatieve vezels is Mare di Moda ook een plek waar de toekomst van de wereldwijde markt, twee jaar van tevoren, vorm krijgt.

Als hoofdgast van deze editie van 2025 wist David Shah – uitgever bij Metropolitan Publishing BV en professor aan de ArtEZ Academie – het publiek te boeien met een lezing die even diepgaand als toekomstgericht was. In een uur tijd ontleedde hij de zachte signalen en diepgaande veranderingen die de mode en textielindustrie tegen 2027 zullen vormgeven.

Tussen ervaring en inflatie: de nieuwe consumptieparadox

“Mensen reizen, maar kopen niets meer”, constateert David Shah. Deze paradox, zichtbaar in zowel de prêt-à-porter als de badmode, weerspiegelt een diepgaande verandering. De wereldwijde middenklasse is nu bereid veel te betalen voor ervaringen, zoals lange weekenden of wellness-retraites, maar aarzelt om in kleding te investeren. Premiummerken, van beachwear tot lingerie, moeten daardoor een balans vinden tussen hoge kwaliteit en de rechtvaardiging van de prijs.

Recente schandalen in de luxesector, met name rond Loro Piana, hebben het wantrouwen vergroot. De consument verwacht nu een tastbare, meetbare waarde, ondersteund door een coherente storytelling. In deze context wordt kleding weer primair een gebruiksvoorwerp in plaats van een statussymbool.

Toch houden sommige segmenten stand. Sportswear blijft jaarlijks met bijna zeven procent groeien, gedreven door een unieke mix van levensstijl, gezondheid en mobiliteit. Sinds de coronapandemie, benadrukt Shah, “is sport een manier geworden om het huis uit te komen, een ritueel voor sociale ontsnapping”.

Deze dynamiek wordt versterkt door het groeiende belang van welzijn, vooral bij Generatie Z, die volgens Shah ‘welzijn boven rijkdom stelt’.

Sportswear en hybridisatie: de nieuwe creatieve matrix

2027 wordt volgens David Shah het jaar van ‘hybrid fun’ – een mix van technische esthetiek en zintuiglijke emotie. Textiel wordt performant, ademend, beschermend (anti-uv, anti-zout, sneldrogend) en duurzaam, met behoud van een zachte en lichte touch.

Dit zijn de belangrijkste richtingen:

Layering – functionele laagjes, geïnspireerd op Skims en The North Face;

Sculpt – vormgevende stoffen, een dynamisch silhouet;

Glow & Shine – satijnen of iriserende materialen, discrete elegantie;

Sober luxury – effen tinten, kostbaar minimalisme.

Vrouwensport blijft de markt transformeren. “Vrouwen nemen niet langer alleen deel aan sport, ze herdefiniëren de codes ervan – van het ontwerp van sneakers tot de communicatie van merken”, legt Shah uit. Ze brengen een verlangen naar schoonheid, verhaal en emotie in het segment, waar mannen voorheen vooral prestaties waardeerden.

Maar achter de vitaliteit van de sector rijst een vraag: is de sportswearmarkt verzadigd? Nike maakt een moeilijke periode door, de Aziatische, en met name Chinese, concurrentie wordt sterker, en er komen nieuwe outdoormerken op met een meer lifestyle-gerichte dan atletische benadering.

‘Desired’: de terugkeer van emotie en romantiek

Waar de jaren 2020 in het teken stonden van functionaliteit en minimalisme, ziet Shah nu een terugkeer van emotie, kleur en romantiek. Gedaan met de beperkende en gestandaardiseerde stijlen: 2027 belooft het jaar te worden van de herovering van visueel plezier. Lijnen worden zachter, kleuren levendiger en strepen krijgen een ombré-effect. Het sleutelwoord? Desired.

Consumenten, moe van de crises en de sombere sfeer, zijn op zoek naar een happy end, tederheid, bloemen en sensuele texturen. De kleurenpaletten worden zachter – poederroze, waterblauw, licht koraal – en bloemmotieven maken een comeback, gemoderniseerd door digitale technieken.

Daar komt een sterke trend bij: ‘kidulting’, de fascinatie voor schattigheid – katten, speelgoed, naïeve werelden (denk aan Labubu) – die een zoektocht naar onschuld weerspiegelt in een wereld vol onzekerheden.

Tussen ingetogenheid en overdaad: de twee gezichten van verlangen

Terwijl de mode emotie en fantasie herontdekt, doet een andere trend zijn intrede: die van een bewuste ingetogenheid. “Saint-Tropez (de zomerse showroom van de mode) is niet langer de tempel van naaktheid en vrijheid; vandaag de dag gaat het over traditionele huwelijken, soberheid en religie”, merkt Shah op.

Deze meer bedekte esthetiek – beschermende materialen, anti-uv-stoffen, sobere lijnen – duidt minder op een stap terug in de tijd dan op een behoefte aan houvast en stabiliteit. Maar aan het andere uiterste van het spectrum herleeft een verlangen naar extravagantie: de terugkeer van glitter, verzadigde kleuren, ‘ombré’-strepen en meerkleurige effecten.

Sinds het vertrek van Anna Wintour van het voortoneel heeft discrete luxe plaatsgemaakt voor een esthetiek van chaos, aldus de expert. “De rijken beginnen weer te laten zien dat ze rijk zijn”, vat Shah samen. Dit dualisme, tussen bescherming en provocatie, tussen terughoudendheid en uitbundigheid, illustreert de tijdgeest: een gefragmenteerde maar diep expressieve mode, waarin elk uiterste dezelfde zoektocht naar betekenis en zichtbaarheid weerspiegelt.

Textielinnovatie: de sleutelrol van technische spelers

Op industrieel vlak benadrukt Shah de rol van slimme vezels en premium recycling, gedragen door spelers als Lycra, ‘een van de weinigen die er nog van overtuigd is dat duurzaamheid en prestaties naast elkaar kunnen bestaan’. Stoffen die de huid laten bruinen of beschermende micro-behandelingen bevatten, winnen terrein.

Naast de materiaaleffecten is er een heel Euro-mediterraan ecosysteem dat zich reorganiseert rond innovatie: korte ketens, partnerschappen tussen spinners, ontwerpers en fabrikanten, ondersteund door Europese programma's.

2027: begeerd, hybride, romantisch en bewust

Aan het einde van deze editie van 2025 schetst David Shah een beeld van een mode die begeerd en bevrijd is, maar nu stevig verankerd is in de realiteit. Tussen de regels door van de spreker wordt duidelijk dat 2027 een jaar van aanvaarde tegenstellingen wordt: bescherming en sensualiteit, romantiek en prestatie, introspectie en expressie. Mode probeert niet langer alleen de wereld te herstellen; ze wil die opnieuw voelen, de band met materiaal, emotie en het plezier van het bestaan herstellen.

De vijf mode- & textieltrends voor 2027

Hybridisatie – sport, luxe en functionaliteit versmelten tot nieuwe stilistische domeinen.

Emotie – de terugkeer van kleur, romantiek en verhalen in het creatieve proces.

Bescherming – de opkomst van slimme, lichte en ademende stoffen met anti-uv- en anti-hitte-eigenschappen.

Kidulting – nostalgie en de zachtheid van de kindertijd worden omarmd als troostende waarden.

Uitbundigheid – het einde van minimalisme: de terugkeer van ‘show-off’, levendige materialen en visuele vreugde.