Trends en eigenheid balanceren elkaar uit in The New Chapter’s tweede drop

De nieuwe drop van The New Chapter, de nieuwe peutersensatie van Jolo Fashion Group, is bijna uitgeleverd. Ook voor deze collectie vormen zorgvuldig geselecteerde ouders de inspiratie voor een nieuwe reeks modieuze prints en stoffen. Fashion United keek met Jolo’s Productmanager Joëlle Voesenek naar de trends en de verhalen waarmee de nieuwe lijn is vormgegeven.

Unieke verhalen

Het concept van het merk is ontstaan uit een behoefte vanuit de klant. Dat was het feit dat het lekker kleurrijke kinderlijke kleding mocht zijn, die duurzaam is én voor een mooie prijs verkrijgbaar. Dat vond Jolo een gat in de markt.

Voesenek: “Met die filosofie in gedachten, moesten we onze inspiratie nog ergens vandaan halen. We dachten: kunnen we dat niet samen met de consument doen? Als ouder maak je zoveel verschillende hoofdstukken mee, dus hoe gaaf is het dat zij bepaalde ‘chapters’ met ons delen – wat hun gezin typeert, en dat wij dat dan weer vertalen in een collectie?”

Beeld: The New Chapter, eigendom van het merk.

Klein maar fijn on social

Ook voor de tweede drop ging Jolo via social media op zoek naar moeders. “Het is belangrijk dat ze een bepaald bereik hebben maar nog steeds heel erg toegankelijk zijn – dus zeker niet te groot, zodat andere ouders zich met hen kunnen identificeren”, legt Voesenek uit. “Als er een goede klik is, starten wij een heel designtraject met hen.”

Er worden moodboard gedeeld, fysiek afspraken gemaakt en thema’s bedacht. Elke keer probeert Jolo die verhalen zo goed mogelijk in een handgeschilderde print te vertalen. Die zijn groot, bold en uniek – want met de hand geschilderd, “daar komt toch wat extra liefde bij kijken.”

De nieuwste drop staat bijvoorbeeld in het teken van het verhaal van Isabel Guyt. Ze woont met haar man en kinderen in Den Haag aan het strand, hun favoriete plek waar ze heel vaak te vinden zijn. 's Avonds racen ze graag met hun jeep over de zandvlakte. Isabel en haar gezin representeren de casual bohemian lifestyle, met elementen zoals dagdromen, de natuur verkennen, vrijheid ervaren en optimisme. Isabel is bovendien fan van de kunstenaar Joan Miró, iets dat ook in de collectie is opgenomen.

Beeld: The New Chapter, eigendom van het merk.

Selectief met trends

De chapter-aanpak van Jolo is eigen en geeft mooi weer hoe selectief de groep met trends omgaat. “Voor we een collectie starten kijken we om ons heen in de wereld wat we veel voorbij zien komen, maar we werken niet met een trendportfolio. We kijken wat er speelt In de markt.”

Een populaire trend die je bijvoorbeeld in de New Chapter collectie ziet terugkomen is het matchende pak met gekke prints – dus een sweater en broekje in dezelfde stof. Ze zijn zo trendy omdat de klant ze begrijpt, ziet Voesenek: “wij merken heel erg dat de klant het praktisch vindt. Met pakjes snappen ze bijvoorbeeld ook bij de kinderopvang hoe ze de kinderen moeten kleden, want het hoort bij elkaar.”

Beeld: The New Chapter, eigendom van het merk.

Storytelling is enorm belangrijk voor Jolo en specifiek The New Chapter. “Je kunt dat in onze optiek het beste doen via prints”, begint Voesenek, “die spreken altijd, het is iets heel duidelijks. Kinderen vinden onze print vaak heel erg leuk en ze herkennen ze, waardoor het snel favoriete items worden.” De meeste trends die Jolo overneemt zijn dan ook nuances in printgebruik. “De ene keer zijn ze wat verfijnder, maar hele grote opgeblazen print gebruiken we ook veel – dat is nu echt een trend. Net als zachtere kleuren: we hebben een hele mooie zachte denim genomen in soft mint en hem goed gewassen waardoor het een beetje vervaagt. Dan krijg je iets meer body.”

De nieuwe drop bouwt voort op hippe designelementen zoals badstof, retro, verwassen spijkerstof (garment washed denim) en zachte tinten met af en toe een kleuraccent. Het gaat uiteindelijk om de balans tussen dat stukje ‘hip’ en een authentiek merkverhaal. De volgende chapter is al onderweg.