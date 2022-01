Trends: Monogrammen, kleur en een overvloed aan sierraden

In een post-pandemische wereld zijn het consumentengedrag en de stijlkeuzes drastisch veranderd naar meer afhankelijkheid van technologie, een bereidheid van consumenten zich onder te dompelen in digitale ervaringen, evenals een gedurfde benadering van stijl en sierraden als een manier van zelfexpressie.

Om de lancering van zijn nieuwe smartphone Honor 50 te vieren, gaf het Honor WGSN de opdracht om de trends te onderzoeken die de mode- en technologie-industrie vormgeven. Het merk ontdekte dat consumenten "behoefte hebben aan producten en ervaringen die extravagantie brengen in het alledaagse".

Het rapport 'Style, Smartphones and Self Expression' onthult dat consumenten afstappen van de neutrale kleuren die hen troostten tijdens lockdowns, legt WGSN uit, om in plaats daarvan “kleuren te omarmen die zich voeden met thema's van ongeëvenaarde opwinding en radicale zelfexpressie”.

Alledaagse extravagantie en zelfexpressie

Consumenten willen de mantra herschrijven van hoe ze hun leven willen leiden naar een betere toekomst door een steeds groter verlangen om te ontsnappen aan het alledaagse en op zoek te gaan naar boeiende momenten die hun optimisme voor de toekomst een boost geven, vergroten en nieuw leven inblazen.

Deze verschuiving in gedrag wordt omschreven als ‘alledaagse extravagantie’, waarbij consumenten kiezen voor statement dressing als een manier van zelfexpressie, zowel online als offline, die ze vervolgens delen via de #dressup-hashtag op sociale media om "het alledaagse te verbazen".

Zelfexpressie-gerelateerde content zit ook in de lift, merkt het rapport op, waarbij smartphones een centrale rol spelen om mensen te helpen uitdrukking te geven aan hun levensstijl, waarden en statussen. Zowel makers als kijkers omarmen een nieuwe "no-filter" manier om hun stijl en emoties te tonen, die wordt ondersteund door de vooruitgang in de smartphone cameratechnologie, omdat iedereen in staat wordt gesteld om een maker te zijn en hun verhalen te delen met de rest van de wereld en zich te onderscheiden van de massa.

Beeld: Honor

Groeiende vraag naar monogram

In lijn met een hernieuwde benadering van stijl en een knipoog naar de jaren ‘90 nostalgie, zijn monogram looks in opkomst in de modewereld, volgens WGSN, met consumenten die nieuwe manieren omarmen om hun stijl te uiten en hun mode-identiteit te verheffen door middel van gedurfde statement looks.

Adrien Mollet, lead consultant bij WGSN, legt uit: "Sinds 2018 hebben een aantal grote modehuizen, waaronder Dior en Fendi, hun iconische monogram opnieuw gelanceerd als reactie op de ‘logomania’ trend die de industrie overnam.

"Nu zijn we getuige van een nieuw tijdperk van monogrammode, met de introductie van cross-brand samenwerkingen, waaronder Versace en Fendi's logo-layering of Gucci, die samenwerkte met zowel The North Face als Balenciaga - twee veelbesproken partnerschappen met de zeer herkenbare monogrammen van de merken. Deze merken hebben vertrouwd op monogrammen om hun logo en imago naar een hoger niveau te tillen, waardoor ze een grotere betrokkenheid creëren bij consumenten die staan te popelen om nieuwe manieren te vinden om hun stijl tot uitdrukking te brengen."

Beeld: Gucci

Monogrammen bieden een verfrissende look die werkt als tijdloze en toch eigentijdse indicatoren van premium, stelt WGSN, en veel kleine logo’s kunnen helpen om iets fris te bieden, terwijl subtiele monogram prints in tonale kleurstellingen een modernere look creëren.

Niet alleen de mode omarmt monogrammen, ook de technologie doet mee. De Honor 50 smartphone heeft zijn eigen monogram-ontwerp dat de vijf letters van Honor afbreekt en opnieuw opbouwt tot een holistische beeldsequentie die een energiek en levendig visueel effect overbrengt.

Yuan Ze, hoofdontwerper bij Honor, zei over het gebruik van een monogram: "Dit opvallende ontwerp is uniek voor de smartphone-industrie, geïnspireerd door de laatste modetrends en markeert een stap weg van de klassieke zwarten en meer gedempte tinten die andere smartphonemerken bieden."

Molly Goddard, gefotografeerd door Ben Broomfield

Stemmingsverhogende kleuren

Naarmate de wereld zich aanpast aan de zonnige dagen die voor de deur staan, merkt WGSN op dat er een hernieuwd gevoel van optimisme zal ontstaan onder consumenten, wat ertoe zal leiden dat mensen kleuren gaan gebruiken die een gevoel van hoop en evenwicht oproepen. Dit is al te zien tijdens de catwalkshows van herfst/winter 2021, met een toename van 55 procent op jaarbasis in koelere pastelkleuren.

Sarah Housley, hoofd consumententechnologie bij WGSN, voegt hieraan toe: "Nu consumenten op zoek zijn naar een nieuw evenwicht en nieuwe energie, zullen zachte kleuren, texturen en lichteffecten die mensen een comfortabeler gevoel geven, sterk in populariteit toenemen."

Post-pandemische sierradenexplosie

De juwelenmarkt mag dan volgens Euromonitor met 18 procent zijn gedaald in de periode 2019-2020, accessoiresmerken hebben een dubbelcijferige groei doorgemaakt, en volgens gegevens van WGSN is het onderzoek naar juweleninspiratie en juwelengerelateerde inhoud met 8 procent toegenomen en is er al 12 maanden op rij sprake van een continue jaar-op-jaar groei.

Deze juwelenhausse volgt op de behoefte van de consument om zijn uiterlijk op te waarderen. Juwelen fungeren vandaag de dag als een nieuw verzamelobject voor jongere generaties en designliefhebbers die hun individualiteit graag willen tonen door middel van gekoesterde stukken.

Beeld: Missoma; Harris Reed x Missoma

Business of Fashion en McKinsey onthulden in hun rapport ‘2021 State of Fashion: Watches and Jewellery’ dat de markt voor sierraden tussen nu en 2025 zal opveren van de Covid-19 pandemie en wereldwijd met 3 tot 4 procent per jaar zal groeien.

Of het nu gaat om statement juwelen of statement smartphones, tech-apparaten zijn op hun eigen manier mode- en statussymbolen geworden, voegt WGSN toe. Daarnaast zijn juwelen een inspiratiebron geworden voor tech, waarbij de Honor 50 voor zijn camera inspiratie put uit het vakmanschap van ringen.

"De hoofdcamera van de Honor 50 is gepolijst met dezelfde klassieke, tijdloze metalen ring aan de rand," legt Ze uit. "De symmetrische dubbele ringen lijken op een paar ogen om gebruikers te helpen meer te zien in alledaagse momenten, terwijl het uiterlijk van de hoofdcamera net een diamanten ring is en een symbool is van eeuwigheid, waardoor de perfecte combinatie van vormfactor en functie wordt bereikt."

Beeld: Honor

Consumenten kijken naar content creators

Door de pandemie groeide de behoefte om met anderen in contact te komen en werden beeldschermen de poort om alles te doen: communiceren, leren, winkelen en werken. Dit heeft ertoe geleid dat de fysieke en digitale wereld nog meer met elkaar verweven zijn geraakt, waarbij consumenten meer waarde hechten aan het creëren van digitale middelen als uitdrukking van wie ze als persoon zijn en aan het consumeren ervan, via unboxing- tot stijlvideo's.

WGSN voegt eraan toe dat tech-savvy consumenten op zoek zijn naar peer review loyaliteit, om nieuwe producten en trends te ontdekken via live-streamed evenementen van hosts en gemeenschappen van echte mensen, die fervente gebruikers van producten zijn, niet alleen promotors. De nieuwe wereld van 'e-teractie' wordt de nieuwe bron van de waarheid, met makers van inhoud die levensecht advies en perspectieven bieden.

Dit heeft geleid tot een boom in live-streaming en een opleving in de makerseconomie, waarbij het TechCrunch-App Annie Report schat dat consumenten in 2021 6,78 miljard dollar zullen hebben uitgegeven aan sociale apps, wat naar verwachting zal groeien tot 17,2 miljard dollar per jaar in 2025.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.