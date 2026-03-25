Trends: Spaanse bruidsmode vindt zichzelf opnieuw uit tussen traditie en avant-garde

Op 17 en 18 oktober markeert de vijftiende editie van Atelier Couture in de Real Fábrica de Tapices de start van het Spaanse bruidsmodeseizoen. Dit evenement, een voorloper van de Barcelona Bridal Fashion Week, is gewijd aan de presentatie van ontwerpen voor bruiden en gasten. Het biedt een overzicht van de opkomende trends uit ateliers en van onafhankelijke ontwerpers.

De editie van dit jaar valt samen met MBFW Madrid. Deze onbedoelde overlap toont de toenemende drukte van de modekalender in de hoofdstad. De kalender loopt van 12 maart met Omoda Madrid es Moda tot 22 maart met Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Hieronder volgt een selectie van de meest opvallende ontwerpen van Atelier Couture. Deze tonen de esthetische en conceptuele evolutie van de hedendaagse bruid, balancerend tussen traditie en experiment. Klassieke codes krijgen een nieuwe interpretatie met een stedelijke blik. Dit resulteert in een stijl die afstapt van de gebruikelijke stijfheid, zonder de traditionele bruidsmode uit het oog te verliezen.

De bomber

César González kiest voor een bomberjack met een hoge, architectonische kraag en afhangende schouders. Dit doorbreekt het traditionele bruidssilhouet. Het ontwerp creëert een interessant spel van volumes met een stedelijke uitstraling. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor bruiden die een look zoeken die verder gaat dan het puur ceremoniële.

César González. Credits: Atelier Couture.

Tweed als materiaal

Over jasjes gesproken, het iconische Chanel-jasje wordt voortdurend opnieuw uitgevonden, zeker nu onder leiding van Matthieu Blazy. Op Atelier Couture gebruiken zowel María Diezma als Brea dit materiaal als inspiratie. Ze herinterpreteren het in mannelijke en vrouwelijke ontwerpen binnen de bruidsmode.

(Van l. naar r.) Brea, Brea, María Diezma. Credits: Atelier Couture.

Dit veelzijdige materiaal voegt visuele warmte en een rijke textuur toe, wat traditioneel wit naar een nieuw zintuiglijk niveau tilt. De stukken krijgen hierdoor structuur en een verfijning die direct verwijst naar de erfenis van de Franse haute couture.

Beweging

Als tegenhanger van structuur en stijfheid ontstaat er een stroming die juist het tegenovergestelde viert: de dynamiek van shaggy of vergelijkbare stoffen. Deze materialen benadrukken elke stap met beweging.

Detail My Schneider Madrid. Credits: Atelier Couture.

De ontwerpen van Artola, Susana Zamora en, in een heel andere vorm, My Schneider Madrid, doorbreken de eentonigheid van gladde texturen. Ze omarmen een kinetisch effect dat de uniformiteit van effen stoffen doorbreekt. Deze trend combineert feestelijke art deco met organisch minimalisme en wordt toegepast op kolom-silhouetten, diepe rugdecolletés en subtiele transparantie.

(Van l. naar r.) Artola, Susana Zamora en Artola. Credits: Atelier Couture.

Pillbox

Het gebruik van de pillbox in bruidsmode is een duidelijk statement voor de bruid die haar stijl wil verheffen naar pure vintage verfijning. Dit accessoire, onsterfelijk gemaakt door iconen als Jackie Kennedy, verliest zijn formele stijfheid. Het wordt onderdeel van een bruidslook die architectonische structuur combineert met een krachtige vrouwelijkheid. Door de traditionele sluier weg te laten of minimalistisch te integreren, legt de pillbox alle nadruk op het gezicht.

Detail van ASN Madrid. Credits: Atelier Couture.

Mouwen met volume

Mouwen zijn de onbetwiste protagonisten van het seizoen. Ze krijgen architectonische volumes, delicate transparantie en zelfs afneembare ontwerpen. Dit maakt een transformatie van de jurk gedurende het evenement mogelijk.

(Van l. naar r.) Alejandro Maillo, Inmaculada Rodrigues en My Schneider Madrid. Credits: Atelier Couture.

Aladdin-broek

De ‘Aladdin-broek’, ook bekend als harem- of ballonbroek, bevestigt zich als een sterke trend voor 2026. Kenmerkend zijn het volumineuze silhouet, de hoge taille en de smalle enkels, ideaal voor een boho-chic of relaxte look. Op de catwalk liet Brea de kans niet voorbijgaan om te onderzoeken hoe dit silhouet vertaald kan worden naar bruidsmode.

Brea. Credits: Atelier Couture.

Blote schouders

Een beslissing waar veel merken het over eens zijn, is het onbedekt laten van de schouders. Er is een voorkeur voor volle stoffen zoals mikado en zijdesatijn. Deze materialen maken onberispelijke silhouetten met pure lijnen mogelijk. Ze worden gecombineerd met subtiele details van ambachtelijke texturen en microdraperieën, wat zorgt voor een verfijnde moderniteit zonder overdaad.

(Van l. naar r.) ASN Madrid, Alejandro Maíllo en Nathan Cubero. Credits: Atelier Couture.