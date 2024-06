Ozlem Sahin Ertas, CEO van Modest Fashion Weeks by Think Fashion Co, noemt bescheiden mode “een van de meest gedurfde modetrends wereldwijd” en de invloed van bescheiden mode op reguliere kledingkasten zal alleen maar toenemen. Fashion United heeft de laatste trends van de Istanbul Modest Fashion Week 2024 (IMFW24), die plaatsvond van 25 tot 27 april, op een rijtje gezet.

Het evenement bood onderdak aan 25 modeshows en 29 stands van merken en bracht ontwerpers, merken, influencers en modest fashion iconen, leiders uit de industrie, retailers, mediaprofessionals en modeliefhebbers van over de hele wereld samen.

Merken van Akkoia tot Z for Zems uit 14 landen

De modeshows waren verdeeld over twee dagen en presenteerden een gevarieerd aanbod van bescheiden modelabels uit 14 landen - er was het Australische label Akkoia; Niharika Momtaz uit Bangladesh; het Canadese label Mirah; het Egyptische label MRGD; Benang Jarum, Buttonscarves en Nada Puspita uit Indonesië; het Iraanse label Chee, Afrik Abaya uit Nigeria; Ahsannazir uit Pakistan; het Palestijnse label Sineen Haute Couture; Sedžda Zukorlić uit Servië; het Zuid-Afrikaanse label Mishah; Hilal Oğuzkan, Hukka Design, Imannoor, Marina, Miha, Rafaello, Serpil, Terzi Dükkanı en Zems uit Turkije; Fashion by Shehna en Rabail Riaz uit de Verenigde Arabische Emiraten en het Amerikaanse label Citizens of the World.

Een creatie van Sineen uit Palestina. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Dit jaar was het thema van de Modest Fashion Week “A Unique Fashion Call for Solidarity” en eregast was haute couture label Sineen uit Palestina. De collectie getiteld “From Dust to Light” bestond uit bescheiden avondjurken en bruidsjurken. De kleuren van de Palestijnse vlag - groen, rood, zwart en wit - waren de prominente kleuren, de laatste “symboliseert het licht en de hoop om de vredesduif te zien” volgens het label.

Neutrale en gouden couturecollecties

Mishah's couturecollectie in sparkles, zwart, wit, nude, zilver en goud. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Terwijl er een aantal felle kleuren en patronen te zien waren op de catwalk, kozen sommige labels voor neutrale en gouden tinten zoals Mishah uit Zuid-Afrika, Mirah uit Canada, Terzi Dükkanı en Rafaello uit Turkije en Sedžda Zukorlić uit Servië. De collectie van de Turkse ontwerper Hilal Oğuzkan bevatte borduurwerk, glitters en gedurfde silhouetten.

De collectie van Mirah combineerde cultureel erfgoed met een moderne esthetiek en draaide om wit, zwart en goud in vrouwelijke silhouetten. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Terzi Dükkanı's prêt-à-porter collectie werd gedomineerd door wit, bruin, naakt en zwart, met de nadruk op tijdloze stukken en elegante patronen. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Rafaello's prêt-à-porter FW24 collectie was geïnspireerd op de sprookjesachtige schoorstenen van Cappadocië in Turkije, met bruin, zwart, nude en wit. Lange truien waren te zien, evenals mannelijke blazers en jassen, meestal in effen kleuren maar ook met luipaardprint en bont.

Elegante mode van Rafaello. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Sedžda Zukorlić's op de Balkan geïnspireerde collectie gebruikte naakt, wit, goud en glitter voor stukken gemaakt van eersteklas materialen en technieken die leidden tot een fusie van culturen.

De collectie van Sedžda Zukorlić bevatte traditionele Balkanmotieven.Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Kleurrijke prêt-à-porter collecties

Terwijl de eerder genoemde labels ingetogen kleuren lieten zien, gingen anderen zoals MRGD, Serpil en Citizens of the World helemaal los met hun kleurrijke prêt-à-porter collecties.

De collectie van Serpil Exclusive bestond uit lange losse jurken en pakken met gestrikte tailles. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

MRGD uit Egypte toonde haar veelzijdige collectie op Istanbul Modest Fashion Week. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Beachwear van Citizens of the World, USA, op Istanbul Modest Fashion Week 2024. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

De collectie van ontwerper Ahsan Nazir, geïnspireerd door de architectuur en kleuren van zijn geboortestad Lahore, was gericht op verschillende tinten van de kleur roze, met lange losse satijnen jurken.

Ontwerper Ahsan Nazir uit Pakistan op de Istanbul Modest Fashion Week. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Opvallende elementen

Fashion By Shehna, Benang Jarum, Chee, Miha en Nada Puspita toonden enkele van de meest unieke collecties op de Modest Fashion Week.

Fashion by Shehna.Credits: Istanbul Modest Fashion Week.

Fashion by Shehna vulde hun collectie met verschillende silhouetten, waaronder nauwsluitende jurken met korsetten en lange losse jurken, aan met interessante gezichtsaccessoires, terwijl Benang Jarum de aandacht van het publiek trok met grote bloemen en strepen.

Prachtig bewerkte creaties van Benang Jarum. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Miha's dromerige collectie werd gedomineerd door pastelkleuren, kant, bloemen en strikken, waardoor het publiek zich in een film waande.

Miha uit Turkeije. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Chee's collectie bevatte historische en traditionele elementen. “Van pakken en stropdassen tot traditionele elementen en borduursels, van kleurrijke patronen tot gedurfde haaraccessoires, de collectie bestond eigenlijk uit verschillende minicollecties op zich en verraste het publiek met elke look,” was het oordeel.

Chee uit Iran. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Nada Puspita's majestueuze collectie in gedempt groen en bordeauxrood bevatte kleine bloemen, borduursels en goudtinten.

Nada Puspita uit Indonesië. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Mode iconen en influencers liepen op de catwalk

Mode-iconen Halima Aden en Rawdah Mohamed liepen over de catwalk van IMFW24, net als influencers Fatma Husam en Niki Shaw. Aden liep voor het Indonesische merk Buttonscarves in een uniek stuk in gebroken wit en voor het Turkse bescheiden badmodemerk Marina droeg ze een burkini met blauwe print en een kimono.

Halima Aden was model voor Buttonscarves. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Mohamed was op de catwalk te zien in een zijden stuk met contrasterende kleuren van het Turkse label Imannoor, terwijl Husam de ready-to-wear collectie met botanisch thema van het Australische label Akkoia showde met een bloemenjurk in pastelroze met kanten details. Shah liep voor het Turkse label Hukka Design helemaal in het zwart als contrast met hun verder kleurrijke prêt-à-portercollectie.

