Triumph wint Red Dot Award voor ontwerp Fit Smart bh

Lingeriemerk Triumph heeft een Red Dot Award ontvangen voor het ontwerp van de Smart Fit bh, zo blijkt uit een persbericht. Het ontwerp wordt geprezen voor het feit dat de bh zich moeiteloos aanpast aan de drager.

De Fit Smart bh past zich namelijk aan door de 4D technologie en de onzichtbare ondersteuning. Ongelijke borsten of een gram meer of minder maakt niet uit en de bh past zich aan de drager aan bij veranderingen in lichaamswarmte of beweging.

“We zijn enorm vereerd dat onze Fit Smart bh een Red Dot kwaliteitstempel heeft gekregen. Als bedrijf is het voor ons belangrijk en een ontwerp te maken van hoge kwaliteit die voor elke vrouw, ongeacht de vorm van hun borsten of cupmaat, perfect is,” aldus Sian Thomas, hoofd van creatieve design bij Triumph, in het persbericht. “Dit award winnende ontwerp heeft de lingeriemarkt gerevolutionaliseerd en biedt ongekend comfort waar Triumph bekend om is geworden. We zijn erg blij met de erkenning van de jury van de Red Dot Awards.”