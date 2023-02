Trouwe fanbase IBANA breidt zich uit

IBANA is een vrouwelijk en elegant, en tegelijk fashionable en toegankelijk, Nederlands fashionmerk. De ontwerpers van IBANA vertalen de trends op de catwalk naar een onderscheidende fashioncollectie die vrouwen in hun kracht zet. De kern van de collectie zijn leren broeken in trendkleuren, die heerlijk dragen én waarmee vrouwen een statement kunnen maken. Heb je eenmaal IBANA in je kast hangen, dan wil je meer. De trouwe fanbase van IBANA groeit dan ook gestaag…

IBANA-vrouwen zijn vrouwen die echt van fashion houden - maar niet de allereerste trends volgen - en daar ook wat voor over hebben. Van oorsprong was IBANA een leren accessoire merk, met vooral tassen en riemen. Later kwamen daar leren jasjes en weer later leren broeken in allerlei kleuren bij. Tegenwoordig is IBANA een fashionbrand in het midden- en hogere segment die vrouwen van top tot teen laat stralen. Het merk gooit momenteel hoge ogen met haar complete sets. Denk aan leren broeken in verschillende modellen en trendkleuren, met daarbij passende tops, truien en blouses in non-leather kwaliteiten, leren jasjes en zelfs schoenen. Ook jurken en rokken zijn niet meer uit de stoffen collecties weg te denken.

Bestseller-modellen

“Als vrouwen eenmaal een IBANA-broek hebben gekocht, zijn ze ook ver-kocht”, vertelt IBANA’s Brandmanager Tamar van Koolbergen trots. “Veel bestseller-modellen komen elk seizoen terug, in trendy kleuren en met tops en knits in dezelfde kleuren. Klanten vragen ons vaak van tevoren al welke tinten er in de nieuwe collectie zitten; ze kunnen bijna niet wachten om hun favoriete broek in een andere kleur aan te schaffen. Ook zijn ze superblij met de bijpassende bovenstukken in verschillende kwaliteiten die we sinds twee jaar in de collectie hebben.”

Beeld: IBANA

Ton-sur-ton sets

De IBANA-ontwerpers werken vanuit kleurblokken. Een collectie bestaat meestal uit twee of drie basiskleuren, zoals beige, zwart en offwhite en daarnaast twee of drie opvallende popkleuren. Rond elke kleur worden ton-sur-ton sets ontworpen - wat er in de winkels supergaaf uitziet - en dat blijkt een schot in de roos. Vrouwen vinden het heerlijk om met een mooie totaallook en zelfs schoenen in dezelfde tint naar huis te gaan.

Nieuwe website

IBANA wordt momenteel verkocht via zo’n driehonderd verkooppunten in Nederland, Duitsland en België. Dat aantal groeit. Daarnaast heeft IBANA een eigen webshop. Van Koolbergen: “Binnenkort komt onze nieuwe website online. Deze wordt een stuk sneller en gebruiksvriendelijker, en de kleding, met name de sets, komen nog beter tot hun recht. De site wordt echt een bron van inspiratie, vooral ook omdat van elke collectie álle IBANA-items erop staan. Dit loopt op tot zo’n 150 stuks per collectie.”

Beeld: IBANA

Pre-collecties

IBANA heeft vier collecties per jaar. Naast de zomer en de wintercollectie zijn er twee pre-collecties. “Dat zijn kleinere collecties, die overigens steeds groter worden”, vertelt Van Koolbergen. “De pre-collecties worden vóór de hoofdcollecties gelanceerd: dus pre-summer en pre-winter. In deze collecties zijn de wat meer uitgesproken en over de top-items te vinden. Zoals feestjurken, jumpsuits en tops met veel glitter en pailletten voor de feestdagen. We hebben de pre-collecties sinds drie jaar en daar wordt erg enthousiast op gereageerd. Dus ook hierin gaan we zeker verder groeien.”