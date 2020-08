Trouwjurken, high-end sneakers en parfum: Textielketen Zeeman en hun spraakmakende campagnes

Zeeman lijkt op het eerste gezicht een hele normale textielketen. Het concept is herkenbaar: eenvoudige kleding voor een lage prijs en selfservice is de norm in de winkels. Onder de eenvoudige opzet gaat een goede marketingmachine schuil, zo blijkt de afgelopen jaren. De keten haalde meerdere malen het nieuws met bijzondere acties. Meest recent: een kwalitatief eau de parfum voor maar 4,99 met de enigszins hilarische naam ‘Lucht’. Voor wie een geheugenopfrisser kan gebruiken maakt FashionUnited een round-up van de meest bijzondere acties van Zeeman.

Wellicht de meest bekende actie van Zeeman is de trouwjurk ter waarde van 29,99 euro die in 2016 in de schappen kwam te liggen. “Als je gaat trouwen lijkt het wel alsof alles duur moet zijn. Anders is het niet goed. Zo zien wij dat dus niet,” aldus de textielketen destijds op de website. De witte trouwjurk had een kanten top, geplooide tullerok en de taille werd afgewerkt met een satijnen lint. De televisiecampagne staat misschien nog bij velen in het geheugen gegrift want Nederlandser kon het niet: achterop de fiets in een trouwjurk. Binnen enkele uren op de dag van de lancering is de jurk uitverkocht, ook de bijpassende jurk voor bruidsmeisjes is na een paar uur niet meer verkrijgbaar. De trouwjurk voor maar 29,99 euro blijkt in 2016 het startschot te zijn van een aantal bijzondere campagnes van Zeeman en is onderdeel van de marketingcampagne ‘Zo eenvoudig kan het zijn’ waarvoor het bedrijf in 2018 een Effie Award wint.

In 2018 volgt de ‘fan’-collectie van Zeeman met zowaar een logo T-shirt. Waar het modebeeld op straat op dat moment gedomineerd wordt door logo-sweaters en -shirts van luxe modehuizen zoals Kenzo, gaat Zeeman op geheel eigen wijze met de trend om. De textielketen lanceert een collectie met gevatte quotes naast een zwart-wit Zeeman logo. Zo zijn er witte shirts met de zwarte opdruk van ‘3,99’, ‘Forever Young’, ‘ Your future boss’, maar op social media blijkt al snel dat het Zeeman logo-shirt toch het populairste is.

Terwijl het bij Zeeman draait om budgetvriendelijke aankopen haalt het bedrijf in 2019 het nieuws met de Hybrid Z sneaker. Zeeman is namelijk op onderzoek uitgegaan wat sneakers zo duur maakt. Als resultaat van dat onderzoek presenteert het twee stijlen sneakers: de Hybrid Z en de Basic Z. Niet alleen is er een verschil in uiterlijk tussen de schoenen, maar ook een verschil in prijs van bijna 200 euro. De Hybrid Z kost namelijk 200 euro en de Basic Z maar 12,99. Ook de oplage verschilt enorm. Van de eerste genoemde zijn maar 500 exemplaren, van de laatstgenoemde 20.000. Wie denkt dat Zeeman de volle 200 euro zelf houdt die het opstrijkt met de verkoop van een paar Hybrid Z’s heeft het mis. Het bedrijf maakt bekend de extra winst te doneren aan het goede doel Save Our Sisters in India.

Zo eenvoudig kan het zijn: Zeeman-parfum verkoopt ook binnen enkele uren uit

Het nieuwste hoofdstuk in het verhaal van Zeeman is de lancering van het eau de parfum ‘Lucht’. Dit jaar vroeg het bedrijf zich namelijk af waarom de meeste parfums zo duur zijn. Om hier achter te komen sloeg het de handenineen met bekende parfumeurs en werd ‘Lucht’ ontwikkeld. De twee geuren bevatten 20 procent parfumolie, evenveel als bij de parfums van dure merken. Zoveel mogelijk tussenschakels werden vervolgens weggelaten en ook dure marketing- en reclamecampagnes werden achterwege gelaten. De uiteindelijke prijs komt daardoor neer op 4,99 euro.

Net als de trouwjurk en de Hybrid Z, is ook het parfum op de eerste verkoopdag binnen enkele uren uitverkocht. Marketingmanager bij Zeeman Caroline van Turennout in een bericht: “Door het succes van eerdere campagnes, zoals de trouwjurk en onze sneakers, weten we dat een spraakmakend product heel wat mensen in beweging kan brengen. Natuurlijk hoopten we dat succes nu weer te evenaren. We hebben daar dan ook groot op ingekocht, maar door dit enorme succes zijn we toch verrast. We zijn helemaal blij door het enthousiasme van onze klanten en ontzettend trots dat Lucht zo positief ontvangen is.”

Sinds 2016 bewijst Zeeman opnieuw en opnieuw: ‘Zo eenvoudig kan het zijn’. Op slimme wijze biedt de textielketen achtergrond bij hun producten en, zo luidde het juryrapport van de Effie Awards in 2018, stijgt de kwaliteitsperceptie. Hoe dan ook blijft Zeeman zich in de kijker spelen. Je houdt ervan of niet, maar men zal het niet snel vergeten. Nu blijft de vraag: what’s next?