TRVL by ZENGGI Fall Winter 2026: “Cool, calm, and collected”

TRVL by ZENGGI – voorheen TRVL DRSS – verlegt het accent steeds een beetje verder, van ‘easy packable’ voor onze on-the-go lifestyle, naar ‘easy all day, every day’. Het ultieme in gemak en comfort is wat we steeds vaker zoeken in onze garderobe, maar dan in die trefzekere stijl van ZENGGI: cool, calm, and collected. De TRVL by ZENGGI Fall Winter 2026 collectie is pure self care. Functioneel, direct, ageless en non-restrictive qua design, weldadig zacht, lichtgewicht en low maintenance in uitvoering. De koele technische ‘travel’ kwaliteiten maken steeds meer plaats voor een natuurlijke touch.

Bij deze designfilosofie hoort een betrouwbare no fuss kleurkaart met grijs en wit als basis naast bordeaux, enkele mossige groenen en khaki, en alle blauwen van de hemel, dag en nacht. Bijna alles is uni, op een Bretonse streep voor jerseys, een enkel streepjesoverhemd en een geprinte Schotse ruit voor een jas na.

Er zijn nog steeds technische materialen, maar deze voelen als een streling zo zacht. Bijvoorbeeld een vederlichte ‘parachute silk’ voor heel dun gewatteerde lange en korte jassen en idem ruime carry all tassen, en een onweerstaanbaar statement piece: een lange cirkelrok met een gewatteerde zoom voor een extra mooie valling.

FW26. Credits: TRVL by ZENGGI

Naast een heerlijk wijde sweater en jogger set in een 100 procent katoenen American fleece is en een kleine serie in ‘scuba jersey’: een oversized tee en T-shirt dress, wijde sweatpants en een korte sweater met een hint naar de taille. Onweerstaanbaar comfortabel en chic. Bij de ontwikkeling van TRVL naar ‘all day’ comfort hoort ook homewear, zoals een wijde loungebroek met extra brede tailleband, yoga sweats en een T-shirt in een perzik-zachte 100 procent katoenen jersey.

Een wat stoerder accent in de collectie is een zacht geborstelde garment-dyed winter-twill voor polo blouses, een shirt dress en wijde broeken met een Japans workwear gevoel. De voor TRVL zo vertrouwde ‘heavy Italian jersey’ komt alleen nog terug in een wijde broek met bijpassend kimonojasje.

Heerlijke boyfriend fit poplin overhemden, long sleeve shirts en een paar fijne knitwear basics als een androgyne alpaca blend crewneck met bijpassende doorsteeksjaal en een cotton-cashmere turtleneck maken de collectie af.

Stay cool, TRVL easy!