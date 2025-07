TRVL by ZENGGI Spring Summer 2026: “Lighthearted luxury”

Spring Summer 2026 markeert een nieuw hoofdstuk voor TRVL DRSS, het high end comfort concept van de makers van ZENGGI. De nieuwe naam TRVL by ZENGGI onderstreept de natuurlijke evolutie van beide merken die altijd al met elkaar verbonden waren door hun gedeelde ontwerpvisie en vakmanschap.

TRVL biedt ieder seizoen een afgewogen capsule met key pieces voor actieve vrouwen die altijd on the move zijn, voor business of voor fun. Comfort, kwaliteit en stijl, alles ademt die begeerde effortlessness. TRVL is care free, travel light en young at heart, tot in de puntjes ontworpen met actuele proporties in heerlijk zachte, vederlichte, soms zeer technische materialen van duurzame kwaliteit in kleuren die moeiteloos combineren.

SS26. Credits: TRVL by ZENGGI

De Spring Summer 2026 TRVL by ZENGGI-collectie geeft een extra licht en luchtig gevoel. Het strenge van een minimale en hoogst effectief samengestelde travel garderobe maakt plaats voor onweerstaanbare garderobelievelingen die niet alleen heel slim en super comfortabel zijn, maar hier en daar ook fun en zelfs een beetje romantisch. En dat komt niet alleen door de vrolijke dosis roze en rood in de verder preppy kleurkaart, van een zacht faded rose en een girly pink naar een fellere blossom en een warm ruby rood. Er zit ook een subtiele vintage vibe in een ruime short sleeve blouse met fijne plooitjes op het front, een katoenen kimonoblouse in een klassiek blauw-wit streepje met roesjes langs de knoopjes of een heerlijk lange doorknoopjurk met wijde aangerimpelde rok.

SS26. Credits: TRVL by ZENGGI

Super easy going en voor alle dag zijn de uitgekiende sportswear basics in een zachte, 100% katoenen American fleece. Een ruime cropped zweater met vrouwelijk poffende mouwen. Een wide leg jogger en short met steekzakken en een flink koord in de taille. En een lekker ruim maar cropped tot de taille bomberjack in indigoblauw. Fijne knitted crewneck sweaters en perfecte loose fitting T-shirts, tanktops en zelfs een enkele croptop in frisse Bretonse streepjes geven een casual accent aan de layered look.

Naast de immer stijlvolle TRVL essentials voor business tot beach, in de vertrouwde cleane Techno Jerseys in de basis kleurkaart met vooral zwart, wit en donkerblauw, is één nieuwe set het summum van travel light chic: een enkellange halve-cirkelrok en ruime bijpassende kimonoblouse is een vederlichte parachute-achtige nylon. Kreukvrij en oh zo cool, dit trek je zo uit je tas en .. off you go!

TRVL light, wherever you go.