TRVL by ZENGGI Spring/Summer 2027: ‘New Horizons’

TRVL by ZENGGI ontpopt zich steeds meer als de casual lijn van ZENGGI, speciaal ontworpen voor al die momenten waarbij comfort en gemak minstens zo belangrijk zijn als zorgeloze stijl.

De materiaalkaart heeft een tropisch tintje met relaxte katoenen en artisanale sferen maar luxe technische travel kwaliteiten blijven daarnaast belangrijk. Ook in de looks kent de collectie meer uitersten, van cool minimal en chic sporty naar supervrouwelijke opties én traditionele invloeden uit verschillende windstreken. De kleurkaart is als altijd overzichtelijk en makkelijk met alles te combineren, met een spectrum van wit naar grijs mêlee en khaki groen naar zwart, een breed blauwspectrum van licht naar electric blue naar nachtdonker en, als contrast, licht roze en felrood.

Credits: TRVL by ZENGGI

Een paar thema’s in de TRVL by ZENGGI-collectie voor Spring Summer 2027 springen in het oog. Zoals een serie lange zwarte zomerjurken die uitblinken door hun eenvoud; een T-shirt met daaraan een lange katoenen rok, een wijde trapeze ‘sun dress’, een ‘goddess dress’ met een diep V-decolleté en aangesloten middel – én een jumpsuit variant met ballerina-vibes. Verassend nieuw voor TRVL by ZENGGI is de artisanale indigo sfeer van blauwe washed poplins met kleine witte motiefjes voor losse zomerbroeken, boxy blouses en kaftans, en een bijpassende gewatteerde carry all.

Credits: TRVL by ZENGGI

Echte handloom ‘jamdani’, een ragfijn wit katoen met ingeweven blauwe stippen en gestreepte zelfkant voor een wijde blouse, een hemdje en een sarongdoek voegen een Bengaalse noot toe. Nog zo’n eyecather is een blauw-wit gestreept pyjamapak waarvan de blouse rijkelijk is versierd met bloemvormen van opgestikte ribbons van dezelfde stof. Een mooi contrast met de eenvoud van traditionele workwear stijlen in sobere gewassen poplin zoals een Japanse drawstring broek zonder zijnaad of een fisherman shirt, vertrouwde broeken als de Jules en een chino in een zwaardere katoenen twill, of de meer outdoorsy look van een klein thema in khaki nylon-katoen met paracord drawstrings.

In de kern van de collectie is TRVL by ZENGGI onveranderd, met luxy loungewear sets in scuba sweat of een dunne zomerfleece van katoen met een vleugje lycra, en natuurlijk alle jersey, poplin en knitwear essentials, telkens weer aangescherpt naar het nu. Het super packable, vederlicht gewatteerde ‘parachute silk’ jasje met bijpassende carry all van vorig seizoen mag ook weer mee, dit keer in een helder klaprozen-rood. TRVL by ZENGGI blijft vernieuwen en ontdekken hoe bewegingsvrijheid, comfort, duurzame kwaliteit en stijl zonder stress zich eindeloos laat combineren met iedere garderobe.

Keep exploring new horizons!