TRVL DRSS Capsule T24 'Après-ski in de jaren zeventig'

De eerste capsulecollectie van TRVL DRSS is een feit. Geheel volgens de signatuur van het Nederlandse merk bestaat de collectie uit los vallende en heerlijk draagbare items. Opvallend is de gelaagdheid in deze collectie, die qua sfeer doet denken aan ‘Après-ski in de jaren zeventig’. Dat belooft wat deze winter!

Gelaagdheid

Makkelijk, los en toch gekleed. Dat is TRVL DRSS ten voeten uit. Dat gevoel is ook in deze collectie te vinden en zie je onder andere terug in de gelaagdheid. Makkelijke tops, shirts en shirt-jackets die je op verschillende manieren kunt combineren. Zo creëer je met een select aantal items steeds een andere look.

Kleurenpallet

Het kleurenpallet bestaat uit lichtere tinten als off-white, crème en latte, een diepzwart en als accentkleur een krachtig helderrood. Een opvallende print is er natuurlijk ook: een contrastrijke grafische print met een regelmatig patroon in rood en crème.

Hoogtepunten

Een paar hoogtepunten uit de capsulecollectie van TRVL DRSS: een héérlijke oversized gebreide hoodie in off-white en rood van superzachte lamswol. De turtleneck van een ultrazachte jersey is ook een musthave dit seizoen. Voor de perfecte laagjeslook draag je meerdere items over elkaar: turtleneck, vestje, blouse, schipperstrui, shirt-jacket…

Jurken en broeken

De collectie bevat tot slot twee jurken en twee broeken. Ga je voor het zwarte jurkje met rits en kraagje? Of durf je te knallen in het statement rode jurkje? Ook met de broeken kun je alle kanten op. Mix en match er gerust op los en maak je eigen unieke composities. Draag het op je eigen manier: dát is de essentie van fashion op dit moment.

TRVL DRSS, capsulecollectie

De TRVL DRSS capsulecollectie is vanaf midden oktober beschikbaar op ZENGGI.com/trvldrss en in de winkels.