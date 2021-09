TRVL DRSS FW21: Cosy, warm en comfy

De herfst breekt aan. Het wordt frisser en we zoeken de gezelligheid weer wat meer binnenshuis. Hoe vertaal je dat in fashion? Waar verlangen we in deze tijd naar? Dat vroeg modeondernemer Marian Wigger van TRVL DRSS zich bij het ontwerpen van deze collectie af.

Warmheid

“Wat draag ik het liefst met de winter op komst?”, vertelt Marian. “Die vraag stelde ik mezelf. Ik bedacht dat het cosy moest zijn, lekker warm en comfortabel. Dat werd mijn uitgangspunt. Ik wilde warmheid in de collectie brengen. Denk aan superzachte materialen die fijn op je huid voelen. Maar ook aan heerlijke oversized kledingstukken waar je als het ware in wilt wonen. En layering natuurlijk, ideaal in deze tijd van het jaar. In de collectie zitten bijvoorbeeld veel colletjes die je overal onder kunt dragen. Gemaakt van een zachte tencel jersey die heerlijk aanvoelt op de huid. De coltruitjes en turtlenecks zijn ook goed onder een jurk of jumpsuit te dragen, een beetje dat jaren ‘70 gevoel.”

Fijn en tevreden gevoel

De tencel jersey komt terug in verschillende basics, zoals shirts en leggings. “Het gaat ook om de easyness in deze collectie. Dat je een oversized polojurk of sweatdress over je basics gooit en voilá, je bent klaar. Je ziet er fantastisch uit én het zit superlekker. Dat gemak, die feeling, daar draait het deze winter om. Dat je een fijn en tevreden gevoel voor jezelf creëert. In deze collectie zit bijvoorbeeld ook een sweatstof van katoen en lyocell, superzacht op de huid, maar ook aan de buitenkant. Daar hebben we broeken en sweaters in, maar bijvoorbeeld ook een heerlijke jurk. Zo’n jurk die je nooit meer uit wilt trekken, cosy en stoer tegelijk.”

Leopard-print

Eén van de highligths uit de collectie is de Leopard-print. Marian: “Het mooie aan deze print is dat het overal bij past en dat het met alle kleuren van de collectie matcht. Er is een turtleneck, een relaxed fit pants, een swan skirt, een relaxed top, een legging… De print is simpel, tijdloos, maar je maakt er óók een statement mee. De rok is bijvoorbeeld stoer met een sweater erop en boots eronder. Maar je kunt er ook een elegant laarsje onder dragen, of sneakers… Dat is het fijne aan deze collectie: je kunt er alle kanten mee op.”

Warme kleuren

De warmheid van de collectie komt ook in het kleurenpallet naar voren. En zelfs in de namen die de kleuren kregen. Denk bijvoorbeeld aan cacao, latte of biscotta, daar krijg je toch meteen een knus gevoel bij? “Warme stoffen vragen om warme kleuren. Dat versterkt het effect van tevredenheid, van je fijn voelen. Daarom heb ik gewerkt met een pallet met hazelnoot-chocolade-achtig bruin, een romig wit en een biscuitachtige crèmekleur, oftewel cocoa, latte en biscotta. Prachtige basiskleuren waarin de collectie volledig tot recht komt.”

De FW21 TRVL DRSS collectie wordt nu geleverd en is perfect om meteen te dragen. Buy now, wear now!

Over TRVL DRSS

Met haar merk TRVL DRSS richt Marian Wigger zich op de actieve vrouw die alles uit het leven haalt. Een vrouw bij wie comfortabel zittende kleding hoog in het vaandel staat, maar óók stijlvol voor de dag wil komen. De kleding van TRVL DRSS wordt gemaakt van hoogwaardige materialen en blijft jarenlang mooi. Dankzij de tijdloze ontwerpen en de comfortabele pasvormen kan de ‘TRVL DRSS-vrouw’ naar hartenlust mixen en matchen.