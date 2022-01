TRVL DRSS FW22: Comfort en Draagbaarheid met een Vrouwelijke Twist

Bij TRVL DRSS draait het ook dit najaar weer om comfortabele pasvormen en tijdloze designs die je eindeloos kunt combineren. Zoals altijd presenteert het Amsterdamse label hoogwaardige stoffen die ook na een drukke dag op kantoor of lange nacht in een koffer niet kreuken. Het kleurenpallet voor de FW22 collectie, die vanaf half augustus uitgeleverd wordt, kenmerkt zich door diepe natuurlijke kleuren. Verwacht inktblauw, nachtblauw en intens blauw, naast aards groen, bladgroen en kaki. Als luchtige tegenhangers zorgen mineraal grijs, zand en vanille-crème tonen voor een fris contrast.

Fijn, zacht en soepel

De FW22 collectie bestaat uit eenvoudige vormen met veel gelaagdheid. De silhouetten zijn ruimvallend en sluik, voor optimaal draagcomfort. De stoffen voelen fijn, zacht en soepel aan op de huid. Zo zijn er jurken, broeken en tops in een soepel vallende punto. Van recycled polyester presenteert TRVL DRSS verschillende jurken en broeken in een wijde, relaxed pasvorm. Diverse fitted tops zijn uitgevoerd in zachte lyocell jersey, naast een fijn coltruitje dat overal onder kan en een 70’s geïnspireerde polo top.

Beeld: TRVL DRSS

Respectvolle knik naar de 70’s

Sommige klassiekers moet je respecteren. Daarom heeft de hoodie van soft Italian fleece alle must-haves die je van een hoodie verwacht (fijne diepe zakken, capuchon, trekkoord), maar dan een in XXL-uitvoering; het verrassende aan de hoodie is de oversized vorm. In diezelfde kwaliteit is ook een relaxed broek en oversized sweat jurk met verborgen zakken en raglanmouwen beschikbaar. Een grote jurk met split is gemaakt van lamswol, terwijl makkelijke truitjes en een relaxed polo hun comeback maken in 100% soft merino. Het eerder aangestipte 70’s thema komt onder andere terug in de print, die in verschillende kleurcombinaties te vinden is op een fijne coltrui en een royale broek met iets uitlopende pijpen. Ultieme eyecatcher in de FW22 collectie is een wijde, soepel vallende blousejurk met ceintuur en splitten en bijpassende broek in een subtiele krijtstreep.

Verkoopinformatie

De voorverkoopperiode van de FW22 collectie loopt van 18 januari t/m half maart 2022. De collectie is beschikbaar op ZENGGI.com en in de winkels vanaf half augustus 2022.