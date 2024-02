TRVL DRSS FW24 Collectie: “Look & Feel”

In de wereld van worry free kreukvrije capsule collecties is ZENGGI’s TRVL DRSS een pionier. Design en kwaliteit zijn altijd leidend; comfort, gemak en bewegingsvrijheid doen nooit af aan de duurzame elegant-androgyne stijl van geraffineerde eenvoud met eindeloze mogelijkheden tot combineren. Ieder stuk in iedere compacte collectie is tot in detail overwogen om de actieve vrouw te dienen. De ‘look’ en de ‘feel’ vallen samen als yin en yang.

Cool en extra comfortabel

Omdat de hoogwaardige Italiaanse travel kwaliteiten die de basis vormen van iedere TRVL DRSS capsule een vrij cleane en koele feel hebben is voor fall-winter 2024 gezocht naar extra comfort en tactiliteit. Een voorbeeld is de soepele Italiaanse punto jersey voor een chic lounge pak bestaande uit een oversized cropped T-shirt top en een drawstring broek, of een kuitlange loose fit overgooierjurk met steekzakken, mooi op een merino wollen koltruitje of bloesje in een dunne Italiaanse faux-rib jersey. Ook de Travel Ease, een Japanse polyester twill voor een loose fit jumpsuit en jurk met driekwart mouwen, voelt en valt heerlijk luxe en zacht. Een extra laag in de vorm van een kimonostijl vestjas of een wrap around bodywarmer, knielange jas en bijpassende tas gevuld met lichtgewicht dons geeft warmte en geborgenheid.

Soms is de warmte ook suggestief; een pinstripe print op een Italiaanse jersey of een zware travel kwaliteit met een herringbone print hebben de bekende koele grip maar een comfi fall-winter look. Naast de basis TRVL DRSS kleurkaart van zwart, inktblauw, wit en eggshell geven Hazel, Pine Green en Wild Berry de nodige kleur aan het seizoen. Een sierlijke neo-retro print in inktblauw-wit voor een bloes, een koltruitje en een jurk voegt net dat beetje punch toe aan de styling opties.

Een compacte collectie waar alles inzit, van een elegant getailleerde jurk en hypervrouwelijke lange kokerrok tot een boardroom fähig pak en van coole casual chic tot sportieve laid back looks. Understated en stoer, maar met een uitgesproken vrouwelijke signatuur.