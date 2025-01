TRVL DRSS Herfst Winter 2025 “Anywhere, anytime”

TRVL DRSS evolueert continu. De all you need capsule met high end stijl, kwaliteit en comfort, voor vrouwen die veel reizen of altijd on the go zijn en geen seconde willen stressen over hun outfit, richt zich steeds meer op het welbehagen van de draagster. TRVL DRSS wil haar omhullen met niets dan zalige zachtheid, warmte en puur gemak, met zorgeloze stoffen die heerlijk voelen op de huid en heel lang mooi blijven, en natuurlijk met die onmisbare ‘anywhere, anytime’ garderobelievelingen in precies de juiste proporties.

Voor Fall Winter 2025 brengt TRVL DRSS een ode aan de klassieke American college sportswear in een tijdloze preppy kleurkaart met donkerblauw, shiraz rood en grijs naast wit en zwart. American sportswear betekent sweats: heerlijke oversized en cropped hoodies en sweatshirts met een bijpassende jogger uitgevoerd met authentieke details zoals het driehoekstiksel aan de hals en mooie boorden een koorden. De sweat-stijlen zijn gemaakt in Portugal van een 100% gecertificeerd organic cotton jersey met een extra zachte molton binnenkant. Een oversized ‘shacket’ – een hybride van een shirt en een jacket - in dezelfde sweatstof is de topper in deze coole leeftijdsloze capsule met in totaal 16 stijlen die gemaakt zijn om lekker casual in laagjes over elkaar te dragen.

Credits: TRVL DRSS

Naast die sportieve jerseys die nieuw zijn voor TRVL DRSS is er de vertrouwde luxe Italiaanse punto voor een mooie minimal set van een lange sluike broek en top. Een wijde bandplooibroek in dezelfde luxe punto geeft wel de dressed look maar voelt heerlijk soepel en zacht, net als de babyzachte katoenen knits en bijvoorbeeld een hele grote lichtgewicht wolmix cocoon sweater.

De collectie is compleet met een kleine set TRVL DRSS basics in de bekende vederlichte en cleane Euro Techno Jersey in zwart, donkerblauw en ecru; een perfect hemdje, shirtje en bloesje, twee verschillende broekjes en een klassiek getailleerd blazertje kunnen altijd overal mee naar toe.

Just TRVL and Go!