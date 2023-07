TRVL DRSS: ingetogen chic meets subtiel sporty

TRVL DRSS presenteert T28, een collectie met nieuwe favorieten: moderne klassiekers die makkelijk te dragen en te combineren zijn zonder af te doen aan stijl. On-the-go elegantie op zijn best.

De nieuwe TRVL DRSS collectie bestaat uit heldere kleuren en bijzondere prints die een mooi contrast vormen met de klassieke inktblauwe tint die zo kenmerkend is voor dit label. Fris rood is een belangrijke en opvallende kleur dit seizoen en zorgt voor een clashing statement in bijvoorbeeld de vorm van een soepel pak. Ook bevat de collectie verschillende items in een subtiele retro look in eggshell, rood en donkerblauw.

De elegante, luxueuze basics worden dit seizoen aangevuld door een soepelvallende broek met een witte contrasterende streep op de pijpen, evenals een jurk met strepen aan weerszijden, die het geheel een lichte sporty uitstraling geven. Daarnaast bevat de collectie T-shirts met een Bretonse streep, wat zorgt voor een iconische look die veelzijdig toepasbaar is.

Credits: TRVL DRSS, eigendom van het merk

Of de TRVL DRSS vrouw nu op weg is naar kantoor of naar een feest, elk item is zodanig ontworpen dat deze geschikt is voor elke gelegenheid. Met deze TRVL DRSS collectie weet de vrouw ook onderweg moeiteloos stijlvol gekleed te gaan. Daarnaast is de afwerking van de TRVL DRSS items dit seizoen hoogwaardiger dan ooit, wat ervoor zorgt dat deze tijdloze basics nog luxueuzer en duurzamer zijn.

Over TRVL DRSS

Het grote geheim van TRVL DRSS is de unieke stoffen die wij gebruiken. Verschillende diktes en kwaliteiten, die met elkaar gemeen hebben dat ze een flinke mate van stretch hebben, kreukvrij zijn en met je lichaam meebewegen. Precies wat jij nodig hebt in jouw actieve leven. Niet voor niets vinden wij inspiratie in sportwear, streetwear en casual klassiekers. Door elementen en productiemethoden uit die stijlen te combineren met de unieke eigenschappen van onze TRVL DRSS stoffen, ontstaan er altijd bijzondere dingen.

