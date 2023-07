TRVL DRSS: nieuwe zomerfavorieten met clashing kleuren en prints

TRVL DRSS presenteert T29, een compacte, perfect op elkaar afgestemde summer collectie in frisse kleuren en dessins.

Drop twee van de nieuwe TRVL DRSS collectie, die in maart wordt gelanceerd, bestaat eveneens uit easy-to-wear items zoals soepele broeken en jurken gemaakt in de meest comfortabele, kreukvrije stoffen waarin je je gemakkelijk beweegt.

Dit deel van de collectie wordt gekenmerkt door heldere kleuren zoals Papaya, Caribbean Green en crispy white, die zorgen voor een fris contrast met de donkerblauwe, luxueuze basics van dit label. Vooral de jurken en sets met een grafisch bloemendessin in twee kleurvarianten zijn statement pieces die direct in het oog springen. Ook zorgen de vele jumpsuits ervoor dat je één beweging klaar bent; makkelijk en tegelijk erg stijlvol.

Credits: TRVL DRSS, eigendom van het merk

Alle ontwerpen uit de T29 collectie zijn gemaakt van een uiterst stretchy en comfortabel materiaal dat het DNA is van TRVL DRSS. Hierdoor zijn alle items perfect voor wie veel onderweg is en op zoek is naar een veelzijdige garderobe. De ontwerpen zijn geschikt voor verschillende gelegenheden, ideaal voor de vrouw met een druk leven die behalve extreem comfortabel ook bijzonder gekleed wil gaan. Daarnaast is de afwerking van de TRVL DRSS items dit seizoen hoogwaardiger dan ooit, wat ervoor zorgt dat deze tijdloze basics nog luxueuzer en duurzamer zijn.

Over TRVL DRSS

Het grote geheim van TRVL DRSS is de unieke stoffen die wij gebruiken. Verschillende diktes en kwaliteiten, die met elkaar gemeen hebben dat ze een flinke mate van stretch hebben, kreukvrij zijn en met je lichaam meebewegen. Precies wat jij nodig hebt in jouw actieve leven. Niet voor niets vinden wij inspiratie in sportwear, streetwear en casual klassiekers. Door elementen en productiemethoden uit die stijlen te combineren met de unieke eigenschappen van onze TRVL DRSS stoffen, ontstaan er altijd bijzondere dingen.