TRVL DRSS Spring Summer 2025 “Sublime Essence”

Voor Spring Summer 2025 voert TRVL DRSS haar concept ‘designer fashion meets high end comfort’ naar een nieuw hoogtepunt. De stijl, de kwaliteit en het gemak zijn tot het uiterste gesublimeerd. Classy en cool, puur in ontwerp en uitvoering, grote heldere vormen, actueel en tijdloos tegelijkertijd; Alles is perfect in balans. Vormen, materialen, details en afwerking staan helemaal in dienst van het vrouwenlichaam; alles is ultra light, sensueel zacht, niets knelt of irriteert. Het lichaam brengt de vorm tot leven, de vrouw staat centraal.

De collectie, compact als altijd, is uiterst slim en efficiënt. Alles combineert moeiteloos en voor alle mogelijke momenten van de dag. Relaxed of meer formeel, tom boy chic of elegant dressy. Iedere outfit is een statement van maximale stijl met minimale stress. Alles is gemaakt van hoogwaardige technische jerseys uit Italië en Japan, in verschillende diktes en structuren, soms gerecycled maar altijd van duurzame kwaliteit. En daarnaast babyzachte natuurlijke garens voor de knits. Ook de kleurkaart is teruggebracht tot de essentie: zwart en navy, eggshell, kiezel, wit en een duidelijk kleuraccent, voor SS25 is dat lime.

Credits: TRVL DRSS

Broeken, variërend van yoga en pallazo flares, een culotte, een capri, een chino, shorts en een jogger met streep hebben allemaal een hoge taille, wat elegant casual combineert met superwijde boxy tops, zoals een grijs melee organic cotton cardigan of een spierwit kraagloos shirt met lekker lange korte mouwen. Gecombineerd met een blazer ontstaat een power look, maar dan met puur gemak. Gecombineerd met een royale wrap coat in een onafgewerkte dubbel bonded technische jersey breng je klasse en functionaliteit op een lijn. En voor de te verwachten frisse wind er een packable padded coach jasje.

Heerlijk lazy sportief zijn de minimale items in een luchtige Bretonse streep, zoals een lange rechte t-shirt jurk, een XL-boothalsshirt en luchtige oversized polo. Verrassend vrouwelijk binnen het handschrift van TRVLDRESS is een tot de essentie gereduceerde Marilyn Monroe stijl jersey halterjurk, en een lange lichaamsvolgende Fortuny stijl tube dress in een baby-plissé. Een tikje girly maar oh zo cool is de culotte jumpsuit in donker navy, voor extra nowness te dragen op een witte rib jersey tanktop.