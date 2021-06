TRVL DRSS SS22: Sophisticated sporty & casual elegant

Sporty, comfortabel en elegant. Dat zijn de basiskenmerken van het Nederlandse fashionlabel TRVL DRSS van modeondernemer Marian Wigger. Ook de SS22 collectie - waarin de tinten Army Green, Crispy White, Rusty Brown Orange en Deep Ink Blue de hoofdrol spelen - blinkt uit in ‘comfort with a touch of elegance’.

Buy Now Wear Now

Het tijdloze karakter van TRVL DRSS uit zich ook in de leveringen. Marian Wigger: “Deze SS22 collectie sluit helemaal aan bij de tijd van het jaar. Onze klanten - en hún klanten - waarderen onze nieuwe manier van werken enorm. Wat is er nu leuker dan de kleding die je hebt gekocht meteen te kunnen dragen? En omdat we meerdere focussed collecties per jaar brengen, hangt er steeds een verfrissende sfeer in de winkel.”

Working

De eerste drop van 2022 bestaat uit een programma met veel sporty broeken. Wigger: “Het uitgangspunt bij deze collectie was Working Wear. Dat hebben we bijvoorbeeld vertaald naar een jeansachtige lichtbeige workerbroek, maar ook naar een boiler suit in een army groentint. Met daarbij heerlijke zachte knits. Kleuren die de boventoon voeren zijn een heldere crispy wit, een diepblauw, een army groen en een lichte beige.

Spectaculaire seventies print

Het tweede deel van de collectie is opgebouwd rond de kleuren Deep Ink Blue, Rusty Brown Orange, Whiteblue, Crispy White en een vleugje zwart. Opvallend is de spectaculaire seventies print in de Long Jazz pants, die samen met de blouses in een kleurig stippendessin alle uni’s met elkaar verbindt.

Nieuwe stofontwikkeling

In dit programma zijn broeken, jurk en jas van een revolutionaire nieuwe stofkwaliteit te vinden. Wigger: “Samen met onze leverancier in Japan hebben we een nieuw geweven materiaal ontwikkeld, een honderd procent gerecycled polyester met de uitstraling van jersey, maar dan nog zachter, meer stretchy en soepel vallender. Echt een prachtige stof waar we superblij mee zijn.”

Nog een nieuwigheid

Tot slot kent deze collectie nog een nieuwigheid; de lounge essentials. Denk aan hemdjes, t-shirts en wijde broeken in de kleuren White, Off white, Sand, Blush en Ink Blue. Heerlijk om thuis in rond te scharrelen of lekker in te chillen.

De SS22 TRVL DRSS collectie wordt in februari 2022 geleverd en is perfect om meteen te dragen. Buy now, wear now dus! Meer info: www.zenggi.com/trvldrss

Over TRVL DRSS

Met haar merk TRVL DRSS richt Marian Wigger zich op de actieve vrouw die alles uit het leven haalt. Een vrouw bij wie comfortabel zittende kleding hoog in het vaandel staat, maar óók stijlvol voor de dag wil komen. De kleding van TRVL DRSS wordt gemaakt van hoogwaardige kreukvrije materialen en blijft jarenlang mooi. Dankzij de tijdloze ontwerpen en de comfortabele pasvormen kan de ‘TRVL DRSS-vrouw’ naar hartenlust mixen en matchen.