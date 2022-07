TRVL DRSS SS23 / T25 “Kleurrijk en sportief met een vleugje retro”

TRVL DRSS wordt ontworpen voor de actieve vrouw die er goed uit wil zien en zich nog beter wil voelen. TRVL DRSS is comfortabel, ongecompliceerd, duurzaam en passend bij iedere gelegenheid. De SS23 collectie onderscheidt zich door rijke kleuren, een sportief tintje en een vleugje retro.

Makkelijke kwaliteiten

De gebruikte kwaliteiten zijn stuk voor stuk comfortabel, moeiteloos en makkelijk in gebruik. Denk aan een zachte Italiaanse jersey voor het ultieme comfort, fijne voorjaarsbreisels van merinowol, een dunne katoen die zacht op de huid voelt en een crispy katoenen streep.

Swirlprint

Dé print in deze collectie is een dynamische en contrastrijke swirlprint die het seventies- gevoel oproept. De print is er in de combinaties blauw-, groen- en shocking pink-offwhite. Smalle frisse streepjes in knisperende katoenen blouses én de Bretonse streep in jersey maken het voorjaarsbeeld compleet.

TRVL DRSS SS23, eigendom van het merk.

Rijke kleuren

De kleuren voor deze collectie zijn duidelijk en helder. Blauw is goed vertegenwoordigd met een inkt blauw, hemelsblauw en korenbloemblauw. Daarnaast zien we een sportieve diepe groen en een fellere frisse groen. Roze is er ook: shocking pink en soft pink. Al die kleuren blenden mooi met elkaar dankzij de neutrale tinten ecru en offwhite.

Geweldige jas

Van een mooi recycled polyester zijn er jurken, broeken en een jas. De lichte en soepele jas is een geweldige aanvulling op je voorjaarsgarderobe. Je zult er jarenlang plezier aan beleven. Wat betreft broeken kun je kiezen voor een flared retro model, een ongedwongen enkellang broekje of een stoere worker met doorgestikte details.

Veelzijdige jurken

Zoals je van TRVL DRSS gewend bent, zijn er ook weer verschillende tops, blouses en doorknoopjurken in een luchtig, zacht, kreukvrij materiaal. De doorknoopjurken, in verschillende lengtes en kleuren, zijn een echte musthave dit seizoen. De jurken zijn solo te dragen, met of zonder riempje in dezelfde stof, maar zijn ook superleuk als extra laagje over een broek.

Eyecatcher

Dé eyecatcher is het pak van een mooie compacte stretch. De stof valt soepel en kleedt prachtig af, waardoor er een mooi vrouwelijk silhouet ontstaat. Het pak, met knipoog naar de seventies, bestaat uit een flared broek en een blousejasje met ceintuur van dezelfde stof. Ga je voor uni of durf je te shinen in een pak met swirlprint?

Meer info

De TRVL DRSS SS23-collectie is vanaf februari beschikbaar op ZENGGI.com/trvldrss en in de winkels.